Lenovo поднялась на 153-е место в рейтинге Fortune Global 500 благодаря росту бизнеса, обусловленному развитием ИИ

Компания Lenovo поднялась сразу на 43 позиции и заняла 153-е место в ежегодном рейтинге Fortune Global 500, достигнув наивысшего результата за всю свою историю и продемонстрировав один из наиболее значительных скачков за последние годы.

Это достижение подтверждает статус Lenovo как одной из 500 крупнейших компаний мира по объему выручки и стало итогом самого успешного финансового года в истории компании: рекордная выручка достигла 83 млрд. долларов США, а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 42% по сравнению с предыдущим годом, составив 2 млрд. долларов США.

Эти результаты отражают последовательную реализацию Lenovo стратегии Hybrid AI, благодаря которой компания занимает лидирующие позиции в эпоху широкого распространения ИИ-инференса и демократизации технологий искусственного интеллекта. Выручка, связанная с решениями на базе ИИ, увеличилась вдвое по сравнению с предыдущим годом и по итогам финансового года составила 33% совокупной выручки группы, что подтверждает роль искусственного интеллекта как ключевого драйвера роста всех направлений бизнеса Lenovo.

Компания Lenovo успешно обеспечила проведение чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026, предоставив решения на базе искусственного интеллекта и реализовав беспрецедентную по масштабу технологическую инфраструктуру в качестве официального технологического партнера FIFA. Успешная реализация этого крупнейшего мирового спортивного события продемонстрировала эффективность стратегии Hybrid AI и полнофункционального портфеля решений Lenovo, еще раз подтвердив высокий инновационный потенциал компании, который продолжает оставаться основой ее устойчивого роста.