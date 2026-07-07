Samsung tarixinin ən gəlirli ilinə hazırlaşır: 2026-cı ilin mənfəəti son 40 ilin ümumi gəlirini üstələyə bilər

Samsung Electronics-in Device Solutions bölməsinin prezidenti və biznes strategiyası rəhbəri Kim Yon Kvan şirkətlə bağlı diqqətçəkən açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, 2026-cı il Samsung tarixində rekord mənfəət ili olacaq.
Şirkət nümayəndəsi bildirib ki, bu ilin yekununda əldə ediləcək mənfəət Samsung-un yarımkeçiricilər bazarına daxil olduğu vaxtdan bəri son 40 ildə qazandığı ümumi gəliri geridə qoya bilər. Hələlik rəsmi rəqəmlər açıqlanmasa da, analitiklər Cənubi Koreya nəhənginin illik əməliyyat mənfəətinin təxminən 200 milyard dollara çatacağını proqnozlaşdırırlar.
Belə möhtəşəm nəticələrin əsas səbəbi süni intellekt texnologiyalarına olan rekord tələbat və yaddaş çiplərinin qlobal çatışmazlığıdır. Samsung ilin əvvəlindən yaddaş məhsullarının qiymətlərini üç dəfə artırıb. Nəticədə şirkətin 12 GB LPDDR5X yaddaş modulunun qiyməti artıq 145 dollara yüksəlib.
Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, Samsung 2026-cı ilin ikinci rübü üzrə təxminən 55,1 milyard dollar əməliyyat mənfəəti açıqlayacaq. Bu proqnoz doğrulanarsa, şirkət ilk rübdə 53,54 milyard dollar əməliyyat mənfəəti əldə edən NVIDIA-nı geridə qoyaraq dünyanın ən gəlirli şirkətinə çevriləcək.
Bununla yanaşı, Samsung və SK hynix hazırda yaddaş çiplərinin istehsal gücünü artırmaq üçün ümumi dəyəri 800 milyard dollar olan irimiqyaslı layihə həyata keçirirlər. Lakin ekspertlərin fikrincə, bu investisiyalar istehsal həcmlərinə yalnız 2033-cü ildən sonra ciddi təsir göstərəcək. Bu isə o deməkdir ki, süni intellekt bazarında yüksək tələbat davam etdiyi müddətdə yaddaş çiplərinin qiymətlərinin də yüksək səviyyədə qalacağı gözlənilir.