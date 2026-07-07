В Баку впервые пройдёт Baku International Innovation Trade Show — ITS Baku 2026

С 26 по 28 ноября 2026 года в Бакинском Экспоцентре состоится Baku International Innovation Trade Show — ITS Baku 2026. Ожидается участие более 350 компаний из порядка 20 стран.

Мероприятие посвящено межотраслевому применению искусственного интеллекта, робототехники, биотехнологий, зелёных и аддитивных технологий. Выставка решает сразу несколько задач: демонстрацию новейших разработок, создание межотраслевой синергии, когда решения из одной сферы успешно работают в другой, а также выстраивание полной цепочки сотрудничества — от идеи стартапа до промышленного внедрения и выхода на международные рынки.

В программе — панельные дискуссии, питч-сессии для стартапов, B2B-матчинг и демозоны.

Выставка пройдёт в трёх тематических днях:

26 ноября — «Синергия бизнеса и промышленности»,

27 ноября — «Цифровые технологии в здравоохранении и биотехе»,

28 ноября — «Образование, устойчивое развитие и инвестиции».

ITS Baku 2026 станет платформой, где компании, стартапы и инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Европы смогут не только представить свои технологии, но и выстроить долгосрочные технологические альянсы.

Для Азербайджана проведение выставки такого уровня — это возможность привлечь прямые иностранные инвестиции в IT-сектор, открыть местным компаниям доступ к новым технологиям и международным партнёрствам, а также укрепить позиции страны как технологического центра региона.