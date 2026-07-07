Gigabyte представил недорогой ноутбук Eagle GL6J с GeForce RTX 4050/3050

Компания Gigabyte представила доступный ноутбук Eagle GL6J для выполнения базовых рабочих и учебных задач, а также для нетребовательных игр.

Gigabyte Eagle GL6J оснащен 16-дюймовым экраном с разрешением WUXGA (1920×1200 пикселей), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 165 Hz и 100% охватом цветовой гаммы sRGB. В основе ноутбука лежит 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7533HS (архитектура Zen 3, частота до 4,4 GHz). Будут доступны версии с GeForce RTX 4050 Laptop или RTX 3050 Laptop, а наличие MUX Switch позволяет переключаться между встроенной и дискретной GPU. Для эффективного отвода тепла используется фирменная система WINDFORCE Cooling с обновленными 12-вольтовыми вентиляторами.

Предусмотрено до 64 Gb оперативной памяти DDR5 (два слота SO-DIMM) и установка двух SSD PCIe Gen4 M.2 общей емкостью до 4 Tb. Батарея емкостью 61 Вт·ч обеспечивает автономность до 8 часов, зарядка осуществляется через порт USB Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0. Заявленная автономность достигает 8 часов. Набор портов включает RJ45, HDMI, два USB 3.2, USB 2.0 и USB-C 3.2. Есть поддержка Wi-Fi 6E. Толщина корпуса ноутбука составляет от 19,59 до 24 мм, вес — около 2,2 кг.

Цены и дата старта продаж Gigabyte Eagle GL6J пока не объявлены.