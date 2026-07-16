Samsung Galaxy Fold8 və Flip8 üçün yeni nəsil qatlanan ekranını təqdim etdi

Samsung yeni nəsil qatlanan displeylər üçün hazırladığı Flex Titanium texnologiyasının təfərrüatlarını açıqlayıb. Şirkətin bildirdiyinə görə, yeni ekranlar artıq növbəti nəsil Galaxy Fold8 və Galaxy Flip8 modellərində istifadə olunacaq və həm möhkəmlik, həm də qat izinin azalması baxımından əvvəlki həllərdən xeyli fərqlənəcək.
Yeni texnologiya hazırlanarkən əsas diqqət ekranın daha dayanıqlı olmasına və qatlanan hissədə yaranan izin minimuma endirilməsinə yönəldilib. Bunun üçün Samsung mühəndisləri elastiklik, incəlik və möhkəmlik arasında optimal balans yaradan ikiqat konstruksiyalı altlıq hazırlayıblar.
OLED panelinin altında yerləşdirilən xüsusi titan plyonka insan saçının təxminən üçdə biri qalınlığındadır və yüksək dəqiqlikli yayma üsulu ilə istehsal olunur. Şirkətin sözlərinə görə, bu material adi polimer altlıqlarla müqayisədə 20 dəfə daha sərtdir, eyni zamanda ekran modulunun ölçülərini demək olar ki, artırmadan onun davamlılığını əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir.
Displeyin altında yerləşən titan təbəqə cihaz tam açıldıqda daşıyıcı konstruksiya rolunu oynayır. O, hava boşluğu olmadan ekran moduluna birləşdirilib və minlərlə qatlanma-açılma dövrünə tab gətirəcək elastikliyini qoruyur.
Samsung həmçinin yeni ekranlarda yeni nəsil üzvi materiallardan istifadə etdiyini bildirib. Bu, yüksək təsvir keyfiyyətini qoruyarkən enerji sərfiyyatını azaltmağa imkan verir.
Yeni Flex Titanium ekranları haqqında əlavə məlumatlar 22 iyul tarixində keçiriləcək Galaxy Unpacked tədbirində açıqlanacaq.