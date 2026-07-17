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В Китае стартовал турнир UKRL по боям среди человекоподобных роботов

UKRL

В Китае все большую популярность набирают турниры по боям среди человекоподобных роботов. 16 июля в Шэньчжэне состоялась церемония открытия турнира Ultimate Robot Knockout Legend (UKRL) по боям среди роботов-гуманоидов. В нем приняли участие 32 команды из разных стран, среди которых представители университета Цинхуа, Чжэцзянского, Гонконгского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов.

Все участники турнира использовали одинаковую базовую модель робота — EngineAI T800. При этом команды могли устанавливать на них собственную броню и вносить инженерные улучшения. Судьи оценивали точность атак, устойчивость, защиту, алгоритмы принятия решений и прочность конструкции.

Пока что состоялся первый показательный матч. Турнир будет идти до конца года. Победитель UKRL получит чемпионский пояс, отлитый из 10 кг чистого золота, стоимостью 10 млн. юаней (около $1,48 млн.), а также престижное звание первого победителя в боях без правил среди роботов.

У соревнований есть не только развлекательная, но и практическая часть. Инициатива позволяет показать технологические достижения Китая в робототехнике, кроме того, турнир привлекает молодежь и стимулирует интерес людей к передовым технологиям.

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