Redmi Headphones Neo — первые полноразмерные наушники бренда

Бренд Redmi выпустил свои первые полноразмерные наушники Headphones Neo. Новинка сочетает премиальные функции, такие как активное шумоподавление (ANC) и поддержка Hi-Res Audio, с вполне доступной ценой.

Headphones Neo получили минималистичный дизайн и складные амбушюры для удобства переноски, которые поддерживают вращение до 110° и наклон на 15° для лучшей подгонки под разные формы головы. Вес наушников составляет около 263 гр. За звук в наушниках отвечают 40-мм динамические драйверы с титановым покрытием, размещенные в независимой акустической камере. Заявлена поддержка USB Audio (96 kHz/24 бит) и Hi-Res Audio для воспроизведения аудио без потерь. Для настроек предусмотрено четыре предустановленных профиля эквалайзера и 10-полосный пользовательский эквалайзер.

Система ANC справляется с шумами до 42 дБ и располагает тремя режимами: Deep, Balanced и Light. Для звонков предусмотрено 3 микрофона с шумоподавлением на базе ИИ. Автономность достигает 72 часа (без ANC), а быстрая 10-минутная подзарядка дает до 5 часов прослушивания. Наряду с проводным режимом по USB Type-C наушники поддерживают беспроводное подключение по Bluetooth. Также поддерживается подключение сразу к двум устройствам.

Цена Redmi Headphones Neo в Китае составляет $50. Модель доступна в синем, белом и черном цветовых вариантах.