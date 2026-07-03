Abris Distribution объявила о начале партнерства с Fortinet

Компания Abris Distribution провела партнерское мероприятие «Fortinet & Abris Partner Event», посвященное официальному старту сотрудничества с Fortinet — одним из мировых лидеров в области решений в области кибербезопасности. Новое партнерство стало важным этапом в развитии продуктового портфеля дистрибьютора и расширении его компетенций в сфере информационной безопасности.

Мероприятие объединило партнеров Abris Distribution, представителей IТ-рынка и специалистов по кибербезопасности, став площадкой для знакомства с возможностями Fortinet и обсуждения перспектив совместного развития бизнеса.

Включение решений Fortinet в портфель Abris Distribution позволит партнерам компании получить доступ к одному из наиболее востребованных в мире комплексов технологий для защиты корпоративной инфраструктуры. Решения Fortinet охватывают широкий спектр задач — от обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры и защиты конечных устройств до построения комплексных платформ кибербезопасности для предприятий любого масштаба.

В рамках мероприятия участники обсудили перспективы развития сотрудничества, возможности расширения партнерской экосистемы, а также современные вызовы в области информационной безопасности, с которыми сталкиваются организации в условиях стремительной цифровизации.

Особое внимание было уделено укреплению партнерских отношений. Неформальная атмосфера встречи способствовала открытому общению, обмену опытом и обсуждению новых совместных проектов, а высокий интерес участников подтвердил актуальность решений Fortinet для азербайджанского рынка.

«Официальный старт партнерства с Fortinet открывает для нас новые возможности по развитию направления кибербезопасности. Мы благодарим всех партнеров, которые присоединились к мероприятию и разделили с нами это важное событие. Уверены, что наше сотрудничество с Fortinet станет основой для реализации множества успешных проектов и позволит предложить заказчикам современные, надежные и эффективные решения для защиты цифровой инфраструктуры», — отметили в Abris Distribution.

Запуск партнерства с Fortinet стал очередным шагом Abris Distribution по расширению своего продуктового портфеля и укреплению позиций на рынке дистрибуции IТ-решений, предоставляя партнерам и заказчикам доступ к передовым технологиям в области информационной безопасности.