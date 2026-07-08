Смартфоны серии Google Pixel 11 представят 12 августа

Компания Google сообщила, что мероприятие Made by Google 2026, на котором будет показана новая линейка смартфонов Pixel 11, пройдет в Нью-Йорке 12 августа в 18:00 по восточному времени (13 августа в 2:00 по бакинскому времени).

Как ожидается, в серию Google Pixel 11 войдут четыре модели: базовая Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складной флагман Pixel 11 Pro Fold. Наиболее заметным изменением дизайна, вероятно, станут индикаторы уведомлений и состояния Pixel Glow, размещенные на задней панели рядом с модулем камер.

Известно, что устройства получат новый 2-нм процессор Tensor G6, а минимальный объем памяти для базовой конфигурации вырастет со 128 до 256 Gb. Согласно последним данным, вся линейка Pixel 11 подорожает на 100 евро.

Возможно компания также покажет новые наушники и smart-часы Pixel Watch 5, которые могут получить чип Tensor вместо Snapdragon.