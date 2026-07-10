Asus представил контроллер ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8 kHz

В честь 20-летия бренда ROG компания Asus представила беспроводной контроллер ROG Raikiri II, который стал преемником модели Raikiri Pro, выпущенной в 2023 году. Новая модель отличается рядом заметных усовершенствований.

Конструкция гейпада ROG Raikiri II Pro получила некоторые изменения из-за интеграции элементов управления. Теперь он оснащен полноцветным дисплеем, заменившим монохромный OLED-дисплей предыдущего поколения. Была переработана крестовина, под нее добавили ряд из пяти кнопок с подсветкой. На рукоятках геймпада появились светодиодные полосы RGB, а на задней стороне корпуса расположились две дополнительные плечевые кнопки, регулируемые триггеры и съемные клавиши.

Частота опроса существенно выросла по сравнению с предыдущими моделями контроллеров. Если у Raikiri II и Raikiri Rro она составляла 1 kHz и 250 Hz соответственно, то новое устройство имеет внушительные 8 kHz. Такая отзывчивость способна дать геймерам существенное преимущество в соревновательных играх. ROG Raikiri II Pro оборудован стиками на TMR-датчиках, имеющими высокую точность и долговечность. Регулируемые триггеры позволяют пользователям настраивать длину хода для разных жанров игр. Есть программируемые задние кнопки. Для подключения к ПК и консолям предусмотрены три интерфейса: Bluetooth, USB-кабель и радиоканал 2,4 GHz. Время автономной работы устройства составляет 75 часов, что является заметным улучшением по сравнению с 48 часами у модели Raikiri Pro.

Asus ROG Raikiri II Pro будет доступен в двух цветовых вариантах корпуса — черном и белом. Дата выхода и цена гейпада пока неизвестны. Ожидается, что цена составит около $150.