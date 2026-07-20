Представлена Bluetooth-колонка JBL Vienna со встроенным экраном для текстов песен

Компания JBL представила необычную беспроводную колонку Vienna. Особенностью домашней аудиосистемы стал 18,5-дюймовый экран, прикрытый закаленным стеклом. Во время воспроизведения музыки на экране отображаются слова песен, а специальные световые эффекты создают ощущение, что текст парит в воздухе.

Предусмотрено девять готовых тем оформления, также пользователи могут устанавливать личные фотографии в качестве фона. Также поддерживаются режимы слайд-шоу и медитации, включающий в себя 11 сцен, которые комбинируют атмосферные звуки (дождя, океана и так далее) с плавной сопутствующей анимацией.

JBL Vienna оснащена 2,1-канальной акустической системой, включая два 3,23″ широкополосных динамика, четыре 8,5″ низкочастотных излучателя и два 5″ пассивных радиатора. Пиковая мощность всей системы составляет 100 Вт. Производитель отмечает, что такая конфигурация обеспечивает глубокое звучание басов, четкую передачу голоса и проработку сложных инструментальных партий.

Модель поддерживает беспроводное соединение Bluetooth 5.4, имеет разъемы USB-C и AUX, а также позволяет транслировать изображение со смартфонов на платформах iOS и Android. Список возможностей дополняет режим часов с отображением двух часовых поясов и настраиваемым циферблатом на основе загруженных фотографий.

Цена JBL Vienna в Китае составляет 8299 юаней ($1225). Устройство уже доступно для предзаказа на китайском рынке, а глобальный релиз ожидается позднее.