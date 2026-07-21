Как Lenovo меняет мировой футбол: технологии, которые сделали чемпионат мира 2026 самым «умным» в истории

Искусственный интеллект, цифровые двойники стадионов, виртуальные аватары игроков и аналитика миллионов игровых событий — почему партнерство Lenovo и FIFA стало одним из крупнейших технологических проектов мирового спорта

Когда в октябре 2024 года Lenovo стала официальным технологическим партнером FIFA, многие восприняли эту новость как очередное громкое спонсорское соглашение. Однако уже первый чемпионат мира, проходящий при участии компании, показал: речь идет о гораздо большем.

FIFA World Cup 2026 — крупнейший чемпионат мира в истории футбола. Впервые в турнире принимают участие 48 сборных, матчи проходят на 16 стадионах в США, Канаде и Мексике, а аудитория соревнований превышает шесть миллиардов человек. Управлять событием такого масштаба традиционными средствами уже невозможно. Поэтому FIFA сделала ставку на искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления и цифровые сервисы, а ключевым технологическим партнером организации стала Lenovo.

Сегодня Lenovo отвечает не только за поставку ноутбуков, рабочих станций и серверов. Компания фактически построила цифровую экосистему чемпионата мира, объединив вычислительную инфраструктуру, ИИ-платформы, облачные технологии, средства аналитики и интеллектуальные сервисы для организаторов, команд, судей и болельщиков.

Если раньше технологии в футболе ассоциировались главным образом с системой VAR, то теперь искусственный интеллект помогает практически на каждом этапе проведения турнира — от подготовки стадиона до анализа матча спустя несколько минут после финального свистка.

ИИ перестал быть модным термином

Последние несколько лет искусственный интеллект остается одной из самых обсуждаемых тем в ИТ-индустрии. Однако именно спорт стал одной из первых сфер, где ИИ перестал быть экспериментом и превратился в рабочий инструмент.

Во время чемпионата мира технологии Lenovo практически незаметны для зрителей. Болельщики видят красивую трансляцию, быстро получают статистику, пользуются удобной навигацией на стадионе и наблюдают максимально точные повторы спорных эпизодов. За всем этим стоит огромная вычислительная инфраструктура, которая непрерывно обрабатывает колоссальные объемы данных.

По сути, FIFA использует чемпионат мира как крупнейшую площадку для практического применения искусственного интеллекта. Здесь ИИ не заменяет человека, а помогает быстрее принимать решения, эффективнее управлять соревнованиями и делать футбол понятнее для миллионов зрителей.

Именно такой подход Lenovo продвигает и в других масштабных международных проектах — от Formula 1 до корпоративных систем искусственного интеллекта. ИИ становится не отдельным продуктом, а частью всей цифровой инфраструктуры.

Центр управления чемпионатом: когда искусственный интеллект следит сразу за всем

Представьте себе диспетчерский центр крупного международного аэропорта. Теперь увеличьте его масштаб в несколько раз. Именно так работает Intelligent Command Center — интеллектуальный центр управления чемпионатом мира.

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В режиме реального времени сюда поступает информация практически обо всем происходящем на турнире:

состояние стадионов;

работа инженерных систем;

безопасность;

логистика;

перемещение персонала;

готовность объектов;

данные от различных служб FIFA.

Но главная особенность центра — искусственный интеллект. Вместо того чтобы сотрудники вручную анализировали сотни различных показателей, ИИ сам выявляет потенциальные проблемы и предупреждает специалистов заранее. Например, если прогнозируется скопление людей у определенного входа, система может заранее предложить изменить маршруты движения зрителей. Если один из объектов начинает работать с повышенной нагрузкой, центр управления получает предупреждение еще до возникновения проблемы.

Фактически Lenovo объединила десятки независимых информационных систем FIFA в единую цифровую платформу, которая позволяет видеть картину целиком и принимать решения значительно быстрее.

Цифровые двойники стадионов: сначала виртуальная модель — потом реальные решения

Еще несколько лет назад термин Digital Twin звучал исключительно в промышленности. Сегодня цифровые двойники стали частью мирового футбола. Каждый стадион чемпионата мира имеет собственную виртуальную копию, которая постоянно получает данные с реального объекта. Это позволяет моделировать различные сценарии еще до начала матча. Например:

насколько быстро зрители смогут покинуть стадион;

где могут возникнуть очереди;

как изменится работа служб безопасности при различных сценариях;

какие входы окажутся наиболее загруженными.

Если обычная схема управления основана на реакции после возникновения проблемы, то цифровой двойник позволяет увидеть возможную проблему заранее. Именно поэтому Lenovo называет подобные решения предиктивным управлением.

Фактически искусственный интеллект помогает организаторам принимать решения еще до того, как ситуация станет критической. Для турнира, проходящего одновременно в трех странах и на шестнадцати аренах, подобная технология становится практически незаменимой.

Football AI Pro: персональный аналитик для каждой сборной

Еще совсем недавно сложная футбольная аналитика была доступна лишь богатейшим клубам мира. Но на чемпионате мира 2026 года ситуация изменилась. Lenovo совместно с FIFA разработала платформу FIFA AI Pro — интеллектуального помощника для всех национальных сборных.

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После каждого матча система анализирует миллионы игровых событий и более двух тысяч различных показателей. Причем речь идет далеко не только о количестве ударов или владении мячом. ИИ оценивает:

эффективность прессинга;

расположение игроков;

движение без мяча;

варианты развития атак;

слабые зоны соперника;

успешность тактических решений.

После обработки информации тренерский штаб получает подробный аналитический отчет с графиками, визуализациями и рекомендациями.

Раньше подобную работу выполняли целые аналитические отделы в течение нескольких дней. Теперь значительная часть анализа становится доступна практически сразу после окончания встречи.

Причем FIFA впервые предоставляет такой уровень аналитики всем 48 участникам чемпионата, независимо от их финансовых возможностей. Это делает подготовку команд более равной и позволяет небольшим футбольным сборным использовать инструменты, которые раньше были доступны только мировым грандам.

Цифровой футбол: как ИИ помогает судьям принимать решения

Большинство болельщиков знает о технологиях в футболе прежде всего благодаря системе VAR. Однако на чемпионате мира 2026 года возможности искусственного интеллекта вышли далеко за пределы видеоповторов. Lenovo не занимается определением офсайдов — за эту часть отвечает Hawk-Eye. Но компания помогает сделать решения судей более понятными и наглядными для миллионов зрителей.

AI-аватары игроков

Одной из самых необычных разработок стали цифровые аватары футболистов. Перед турниром каждый игрок проходит высокоточную трехмерную съемку. Искусственный интеллект создает его цифровую модель, повторяющую не только рост и пропорции тела, но и положение суставов, особенности движений и даже манеру бега. Во время матча эти модели синхронизируются с данными камер и сенсоров, позволяя практически мгновенно восстанавливать пространственное положение каждого игрока.

Зачем это нужно? Например, в спорном эпизоде с офсайдом телевизионная графика теперь строится не на условных линиях, а на максимально точных цифровых моделях игроков. Болельщики видят не абстрактную анимацию, а практически виртуальную копию происходящего на поле.

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Такие технологии существенно повышают доверие к решениям судей. Даже если эпизод остается спорным, зрители получают гораздо более полное представление о том, почему было принято именно такое решение. По сути, ИИ становится своеобразным «переводчиком» между сложными техническими расчетами и понятной визуализацией для миллионов болельщиков.

Футбол глазами арбитра

Еще одной интересной разработкой стала технология Referee View. На протяжении многих лет зрители видели матч глазами телекамер. Теперь появилась возможность буквально посмотреть на игру глазами главного арбитра. Специальная камера, закрепленная на экипировке судьи, передает изображение непосредственно с поля. Однако обычная видеосъемка во время быстрого бега сопровождалась бы сильной тряской и была бы практически непригодна для просмотра.

Именно здесь в работу вступает искусственный интеллект. Алгоритмы Lenovo в режиме реального времени анализируют изображение, компенсируют вибрацию, устраняют резкие рывки камеры и делают картинку максимально плавной. В результате зрители получают совершенно новый ракурс, позволяющий понять, насколько сложно арбитру принимать решения в условиях высокой скорости игры.

Такая технология используется не только как эффектный элемент трансляции. Она помогает лучше объяснять сложные игровые моменты, а также применяется при подготовке судей, позволяя анализировать их действия буквально от первого лица.

Когда стадион сам показывает дорогу

Наверное, каждый, кто хотя бы раз посещал крупный стадион, сталкивался с одной и той же проблемой: найти нужный сектор, выход или пункт питания бывает не так просто. На чемпионате мира эту задачу также помогает решать искусственный интеллект. Сервис Smart Wayfinding, разработанный Lenovo, превращает смартфон болельщика в персонального цифрового помощника.

После открытия официального приложения FIFA система автоматически определяет местоположение пользователя и строит оптимальный маршрут. Нужно найти свой сектор? ИИ покажет кратчайший путь. Хотите узнать, где находится ближайшее кафе или магазин? Навигация перестроится за несколько секунд. Возникла очередь у одного из входов? Система предложит альтернативный маршрут.

Причем рекомендации строятся не по заранее подготовленной карте, а на основе информации о реальной загруженности стадиона. Если в одном месте начинает скапливаться большое количество людей, алгоритмы автоматически корректируют маршруты, помогая распределять потоки зрителей более равномерно.

На первый взгляд подобная функция кажется простой. Но когда речь идет о десятках тысяч болельщиков, именно такие решения позволяют значительно сократить очереди и сделать посещение матчей более комфортным.

Миллионы гигабайт за считанные секунды

Во время чемпионата мира каждую минуту создаются:

огромные объемы информации,

видео в сверхвысоком разрешении,

телевизионные трансляции,

статистика игроков,

данные многочисленных сенсоров,

материалы журналистов,

фотографии,

ИИ-модели.

Все это необходимо не просто сохранить, но и мгновенно обработать. Именно поэтому Lenovo построила для FIFA масштабную вычислительную инфраструктуру, включающую серверы ThinkSystem, системы хранения данных, рабочие станции ThinkStation и гибридную облачную платформу Hybrid AI.

Если сравнить чемпионат мира с огромным живым организмом, то именно эта инфраструктура становится его нервной системой. Высокопроизводительные серверы непрерывно обрабатывают поступающие данные, ИИ-анализаторы выделяют наиболее важную информацию, а облачные сервисы позволяют мгновенно передавать ее между стадионами, вещательными центрами и штаб-квартирой FIFA.

При этом все системы проектировались с учетом максимальной отказоустойчивости. Для турнира мирового уровня даже несколько минут простоя могут привести к серьезным последствиям, поэтому резервирование вычислительных мощностей предусмотрено практически на каждом уровне инфраструктуры.

ThinkPad, ThinkStation и Motorola — техника, которой пользуется сама FIFA

Когда говорят о партнерстве Lenovo и FIFA, многие представляют исключительно серверы и искусственный интеллект. На самом деле оборудование Lenovo сопровождает практически все процессы проведения чемпионата мира.

Ноутбуки ThinkPad используют сотрудники организационного комитета и технические специалисты. Рабочие станции ThinkStation помогают инженерам обрабатывать трехмерные модели игроков, создавать телевизионную графику и анализировать большие массивы данных. Серверные платформы обеспечивают работу цифровых сервисов турнира. Даже смартфоны Motorola, входящие в экосистему Lenovo, используются сотрудниками FIFA для оперативной коммуникации и работы с цифровыми сервисами чемпионата.

Именно поэтому Lenovo называет себя не просто поставщиком оборудования, а компанией, которая обеспечивает работу практически всей технологической экосистемы мирового футбола.

От чемпионата мира — к бизнесу: почему технологии FIFA важны не только для спорта

На первый взгляд может показаться, что решения, разработанные Lenovo для чемпионата мира, останутся исключительно частью большого спорта. На самом деле это далеко не так. Практически каждая технология, которая используется во время FIFA World Cup 2026, уже сегодня находит применение в других отраслях — от промышленности и транспорта до здравоохранения и государственного управления.

Например, интеллектуальные центры управления работают по тому же принципу, что и современные ситуационные центры крупных городов. Вместо футбольных стадионов они контролируют аэропорты, производственные предприятия, электростанции или транспортную инфраструктуру.

Технология цифровых двойников позволяет заранее моделировать различные сценарии работы объектов. В промышленности с ее помощью тестируют новые производственные линии, в строительстве — управляют жизненным циклом зданий, а в энергетике прогнозируют нагрузку на оборудование.

Даже решения, разработанные для анализа футбольных матчей, имеют гораздо более широкое применение. Алгоритмы, способные за считанные минуты анализировать миллионы событий и находить закономерности, используются для финансовой аналитики, управления логистикой, обнаружения киберугроз и оптимизации производственных процессов.

Именно поэтому Lenovo рассматривает чемпионат мира не просто как возможность продемонстрировать свои технологии, а как масштабную площадку для проверки решений, которые впоследствии становятся доступными корпоративным заказчикам по всему миру.

ИИ становится незаметным — и именно в этом его главная сила

Еще несколько лет назад вокруг искусственного интеллекта существовало множество ожиданий и громких обещаний. Сегодня подход меняется. Во время чемпионата мира болельщик редко задумывается, что именно помогает ему быстро найти свой сектор, увидеть качественный повтор спорного момента или практически мгновенно получить статистику после окончания матча.

Именно в этом и заключается новая роль ИИ. Он перестает быть самостоятельным продуктом и становится частью привычных сервисов. Точно так же работают современные навигаторы, банковские приложения или онлайн-переводчики. Пользователь не замечает сложных алгоритмов — он просто получает удобный и быстрый сервис.

Такой же подход Lenovo использует и в своих корпоративных решениях. Искусственный интеллект больше не воспринимается как отдельная технология. Он становится естественным элементом вычислительной инфраструктуры, помогая автоматизировать рутинные процессы, анализировать большие объемы данных и поддерживать принятие решений.

Именно поэтому в компании говорят уже не о внедрении ИИ, а о создании инфраструктуры, в которой искусственный интеллект работает незаметно, но постоянно.

Партнерство, которое выходит далеко за рамки спонсорства

Для многих мировых брендов сотрудничество с крупнейшими спортивными турнирами ограничивается размещением логотипов на стадионах и в телевизионных трансляциях. Но история Lenovo с FIFA развивается по совершенно другому сценарию.

Компания не просто стала официальным партнером чемпионата мира. Она получила одну из самых ответственных ролей — обеспечить работу технологической платформы турнира. Это означает участие практически во всех ключевых процессах: от вычислительной инфраструктуры и систем хранения данных до сервисов на базе искусственного интеллекта, рабочих станций, облачных платформ и пользовательских устройств.

Именно поэтому в Lenovo называют сотрудничество с FIFA «настоящим партнерством, а не спонсорством». Компания не ограничилась маркетинговым присутствием на одном из самых популярных спортивных событий планеты, а стала частью его цифровой экосистемы, обеспечивая работу технологий, которыми ежедневно пользуются организаторы, команды, судьи, вещатели и миллионы болельщиков.

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Будущее футбола уже наступило

Чемпионат мира 2026 года стал не просто крупнейшим турниром в истории футбола. Он стал демонстрацией того, как современные цифровые технологии меняют сам подход к организации спортивных соревнований.

Искусственный интеллект анализирует игровые события практически в режиме реального времени. Цифровые двойники помогают управлять стадионами еще до открытия их дверей. Интеллектуальная навигация делает пребывание зрителей более комфортным, а трехмерные модели игроков и новые инструменты визуализации позволяют по-новому взглянуть на работу судей.

При этом самое важное заключается не в количестве внедренных технологий, а в том, что большинство из них остается практически незаметным для зрителя. Болельщики просто получают более качественную трансляцию, быстрее проходят на стадион, оперативнее находят нужную информацию и видят более понятные объяснения игровых эпизодов. Именно такой подход сегодня становится главным критерием успешной цифровой трансформации: технологии должны не привлекать внимание сами по себе, а делать привычные процессы проще, быстрее и удобнее.

Партнерство Lenovo и FIFA показывает, что искусственный интеллект уже перестал быть экспериментом или модным трендом. Он становится частью инфраструктуры мирового спорта — так же естественно, как когда-то стали привычными видеоповторы, электронные билеты или мобильные приложения.

И вполне возможно, что решения, впервые опробованные на крупнейшем футбольном турнире планеты, уже в ближайшие годы станут стандартом не только для спорта, но и для бизнеса, промышленности, транспорта и государственных сервисов. Именно поэтому FIFA World Cup 2026 можно рассматривать не только как праздник футбола, но и как один из самых масштабных проектов по практическому внедрению искусственного интеллекта в реальную жизнь.