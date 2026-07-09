Перенесите свой бизнес в облако вместе с AZINCLOUD!

AZINCLOUD — облачный сервис ООО «AzInTelecom», предоставляющий бизнесу быстрые и безопасные хостинговые услуги на базе локальных серверов.

В эпоху цифровизации бесперебойная и безопасная работа веб-сайтов и мобильных приложений играет стратегическую роль в развитии бизнеса. Хостинговые решения, предусматривающие хранение данных на серверах, имеют особое значение для защиты информации и ее эффективного управления в условиях современных киберугроз. В этом контексте выбор локальных серверов, расположенных близко к целевой аудитории, считается наиболее правильным техническим решением.

AZINCLOUD предлагает бизнесу хостинговые возможности через серверы, расположенные внутри страны, что ускоряет передачу данных и сводит к минимуму сетевые задержки. Модель оплаты по факту использования позволяет оптимизировать расходы и создает выгодные условия, особенно для малого и среднего бизнеса. Интерфейс на родном языке, оплата в национальной валюте и удобное выполнение операций делают AZINCLOUD надежным цифровым партнером для бизнеса.

Необходимо отметить, что AZINCLOUD — первая общедоступная облачная платформа Азербайджана, разработанная ООО «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. Для получения дополнительной информации посетите azincloud.az.