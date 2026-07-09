ARMO представила в Баку решения нового поколения для защиты облачных и Kubernetes-сред

23 июня в отеле Hyatt Regency Baku компания ARMO при поддержке своего официального дистрибьютора в Азербайджане — Elcore Distribution AZE — провела партнерский семинар, посвященный современным подходам к обеспечению безопасности облачной инфраструктуры и Kubernetes-сред.

Основанная в 2021 году израильская компания ARMO специализируется на решениях класса Cloud Runtime Security и считается одним из пионеров направления Cloud Application Detection and Response (CADR). Компания активно развивает проект Kubescape — один из наиболее быстрорастущих open source-инструментов для обеспечения безопасности Kubernetes, входящий в экосистему Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Сегодня решения ARMO используются десятками тысяч организаций по всему миру для защиты облачных приложений, контейнеров и Kubernetes-кластеров.

Открывая мероприятие, менеджер по развитию решений в области кибербезопасности компании Elcore Distribution AZE Аделя Новрузова отметила важность подобных встреч для развития профессионального сообщества и обмена опытом между поставщиками технологий, партнерами и заказчиками. «Наше сотрудничество с ARMO началось в прошлом году. Несмотря на то, что бренд сравнительно недавно представлен на рынке Азербайджана, мы уже видим высокий интерес к его решениям со стороны заказчиков. Для нас особенно важны надежность партнерства и сильная команда поддержки, благодаря которым мы можем оперативно решать задачи клиентов», — подчеркнула А.Новрузова.

Основным спикером семинара выступила операционный директор (COO) ARMO Мерав Звиран-Шломо. В ходе презентации она рассказала о развитии рынка облачной безопасности, изменении подходов к управлению рисками и преимуществах технологий Runtime Security.

По словам Мерав Звиран-Шломо, современные организации сталкиваются с огромным количеством уязвимостей и ошибок конфигурации, однако далеко не все из них представляют реальную угрозу. Именно поэтому индустрия постепенно переходит от традиционных методов оценки рисков к контекстному анализу в режиме реального времени.

«Если раньше компании работали с тысячами потенциальных рисков и уязвимостей, то сегодня им необходимы инструменты, позволяющие определить, какие из них действительно используются в рабочей среде и требуют немедленного внимания. Runtime Security дает такой контекст и помогает существенно сократить объем ложных срабатываний», — отметила Мерав Звиран-Шломо.

В ходе выступления были подробно рассмотрены возможности платформы ARMO, которая объединяет средства контроля конфигураций, управления уязвимостями, защиты Kubernetes и обнаружения угроз в единой панели управления.

Особое внимание было уделено технологии Application Profile DNA (APD), которая анализирует поведение приложений и рабочих нагрузок, формируя их детальный профиль. На основе этих данных система определяет реальные риски, приоритизирует уязвимости и выявляет аномальную активность.

По словам представителя ARMO, использование контекстного анализа позволяет сократить количество инцидентов и уведомлений более чем на 90%, оставляя специалистам по безопасности только действительно критические события.

Отдельный блок презентации был посвящен технологии Cloud Application Detection and Response (CADR), разработанной компанией ARMO. Решение обеспечивает мониторинг облачных приложений в режиме реального времени, выявляет атаки на ранних этапах и предоставляет специалистам полную картину действий злоумышленника внутри инфраструктуры.

Участникам мероприятия была продемонстрирована работа платформы ARMO, включая возможности анализа уязвимостей, автоматизированного устранения ошибок конфигурации, построения потенциальных сценариев атак (Attack Path Analysis), управления сетевыми политиками Kubernetes и расследования инцидентов безопасности с использованием встроенных инструментов искусственного интеллекта.

В завершение встречи представители ARMO и Elcore ответили на вопросы партнеров и обсудили перспективы развития рынка облачной безопасности в Азербайджане. Участники мероприятия получили возможность ознакомиться с практическими сценариями применения решений компании и обменяться опытом по защите современных облачных инфраструктур и контейнерных платформ.