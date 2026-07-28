В Азербайджане состоится Национальная премия в области искусственного интеллекта «ZƏKA»

В Азербайджане реализуется очередная значимая инициатива, направленная на развитие экосистемы искусственного интеллекта. Официально объявлено о запуске Национальной премии в области искусственного интеллекта «ZƏKA», целью которой является выявление инновационных проектов, технологических решений, стартапов и креативных инициатив в сфере искусственного интеллекта, содействие их развитию и признание достигнутых успехов.

Проект реализуется совместно AmCham Azerbaijan, InnMedia, и Safaroff Agency.

Учрежденная в соответствии с национальными приоритетами, определенными Стратегией искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025–2028 годы и Стратегией развития цифровой экономики на 2026–2029 годы, «ZƏKA» станет единой платформой, способствующей развитию сотрудничества между государственным сектором, частным бизнесом, стартап-экосистемой, академическим сообществом и креативными индустриями.

Основная цель Национальной премии «ZƏKA» — выявление инновационных идей и технологических решений, формирующихся в сфере искусственного интеллекта в Азербайджане, популяризация деятельности отдельных специалистов, команд и организаций, вносящих вклад в развитие данного направления, признание достигнутых ими результатов и стимулирование дальнейшего развития передовых инициатив. Объединяя на одной платформе государственные структуры, бизнес, стартапы, академическое и научно-исследовательское сообщество, а также инвесторов, проект будет способствовать укреплению межотраслевого диалога и обмена знаниями, развитию новых партнерств и расширению возможностей для роста перспективных инициатив. Кроме того, «ZƏKA» ставит своей целью представить достижения национальной экосистемы искусственного интеллекта широкой аудитории и способствовать международному признанию потенциала Азербайджана в данной сфере.

Проект реализуется при официальной поддержке Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджанской Республики (IDDA), Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA), Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM) и Национального центра искусственного интеллекта (MSİM).

Премия будет присуждаться по следующим пяти основным номинациям:

«Государственное AI -решение года» — качество государственных услуг, влияние на граждан, технологическая инновация и эффективность.

— качество государственных услуг, влияние на граждан, технологическая инновация и эффективность. «Частное AI -решение года» — коммерческие результаты, инновационность, влияние на рынок и технологическое преимущество.

— коммерческие результаты, инновационность, влияние на рынок и технологическое преимущество. «AI -стартап года» — инновационный потенциал, команда, рыночные перспективы и способность привлекать инвестиции.

— инновационный потенциал, команда, рыночные перспективы и способность привлекать инвестиции. «AI -креатор года» — креативный контент, использование AI-инструментов, оригинальность и влияние на общественность.

— креативный контент, использование AI-инструментов, оригинальность и влияние на общественность. «Выбор TechXəbər» — выбор редакции, особый вклад в область AI и инновационный подход.

Прием заявок

Прием заявок будет проходить с 20 августа по 15 сентября 2026 года.

Все желающие принять участие могут подать описание проекта, техническую документацию, демоверсию и другие подтверждающие материалы через официальный сайт www.aiawards.az.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки посетите: www.aiawards.az

По вопросам спонсорства и партнерства можно обращаться по электронной почте: [email protected]

После завершения оценки заявок победители Национальной премии в области искусственного интеллекта «ZƏKA» будут объявлены и награждены на торжественной Гала-церемонии, которая состоится 15 октября 2026 года.

В число информационных партнеров проекта входят TechXəbər.az, AutoLife.az, InfoCity.Tech, Marja.az, Enerji FM, Netant и SMARTBEE.

Мы убеждены, что проведение Национальной премии «ZƏKA» на ежегодной основе будет способствовать более широкому внедрению решений на основе искусственного интеллекта в Азербайджане, развитию инновационного сотрудничества, продвижению перспективных проектов, а также укреплению позиций страны как регионального центра инноваций и технологий.