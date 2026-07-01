OpenAI proqramçılar üçün AI klaviaturası hazırlayıb: Codex iyulun 15-də təqdim olunacaq

OpenAI proqramçıların işini daha da asanlaşdıracaq yeni cihazını təqdim etməyə hazırlaşır. Şirkət kompüter periferiya avadanlıqları istehsalçısı Work Louder ilə birlikdə hazırladığı Codex adlı xüsusi klaviaturanı iyulun 15-də rəsmi olaraq təqdim edəcək. Gözləntilərə görə, yenilik OpenAI-nin süni intellekt alətləri ilə birbaşa inteqrasiya olunacaq.
OpenAI yeni məhsul barədə OpenAI Developers hesabı vasitəsilə X sosial şəbəkəsində qısa tizer paylaşaraq məlumat verib. Paylaşımda «Sevimli Codex klaviatura qısayollarınız yenilənir» mesajı yer alıb.
Yeni model Work Louder şirkətinin istehsal etdiyi kompakt və proqramlaşdırıla bilən Creator Micro 2 klaviaturası əsasında hazırlanıb. Standart versiya 13 mexaniki düymə, analoq joystik və makroların, eləcə də müxtəlif funksiyaların sürətli idarə olunması üçün sensor idarəetmə elementləri ilə təchiz edilib.
Hələlik Codex klaviaturasının texniki xüsusiyyətləri açıqlanmasa da, onun OpenAI-nin proqramlaşdırma üçün nəzərdə tutulmuş AI alətlərini aparat səviyyəsində dəstəkləyəcəyi gözlənilir. Bu, istifadəçilərə süni intellekt köməkçisini çağırmağa, kod generasiyasını başlatmağa və digər funksiyaları cəmi bir düymə ilə yerinə yetirməyə imkan verəcək.
Yeni klaviatura ilk növbədə proqramçılar və AI alətlərindən gündəlik istifadə edən mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub və OpenAI ekosisteminin fiziki cihazlarla inteqrasiyasında növbəti mühüm addım hesab olunur.