Google выпустил Nano Banana 2 Lite — быстрый и недорогой ИИ-генератор изображений

Компания Google выпустила Nano Banana 2 Lite – самую быструю и дешевую модель семейства Gemini Image для генерации изображений. Также была выпущена Gemini Omni Flash, предназначенная для создания и редактирования видео с помощью текстовых команд.

Модель Nano Banana 2 Lite ориентирована на быструю генерацию изображений при минимальных затратах. По данным Google, модель генерирует изображение примерно за 4 секунды, а стоимость составляет $0,034 за тысячу изображений, что делает ее самой доступной в линейке. Это в пять раз быстрее Nano Banana 2 (20 секунд) и чуть быстрее Grok Imagine Image (6,4 секунды). При этом модель четко следует промпту и генерирует текст. Компания рекомендует всем, кто использует первую версию Nano Banana, переходить на Nano Banana 2 Lite.

Модель Gemini Omni Flash предназначена для создания и редактирования видео с помощью текстовых команд, изображений или видеофрагментов. Модель поддерживает синхронизацию графики с действиями в кадре, использует знания ИИ для построения логики сцен и позволяет вносить до трех последовательных правок в рамках одной сессии. Пока что максимальная продолжительность ролика ограничена 10 секундами, а стоимость генерации составляет $0,10 за секунду видео.

Инструменты вышли в рамках платформ Google AI Studio, Gemini API и Gemini Enterprise Agent Platform. Nano Banana 2 Lite также интегрируется в потребительские сервисы Google, включая поиск, NotebookLM, Google Photos и Google Flow. Разработчики могут использовать модели в паре, генерируя изображения, а затем преобразуя их в видеопоследовательности с сохранением общего контекста и истории сессии.