Компания FOMİNOV CONSULTİNG познакомила заказчиков с актуальными решениями NUTANIX

30 июня в ресторане «Şirvanşah» состоялось закрытое мероприятие, организованное компанией FOMİNOV CONSULTİNG для своих заказчиков. Встреча была посвящена современным подходам к построению и модернизации IТ-инфраструктуры, развитию гибридных облачных сред, а также возможностям платформы Nutanix для решения актуальных задач бизнеса в условиях стремительной цифровой трансформации.

Партнером мероприятия выступила компания Nutanix — один из мировых лидеров в области виртуализации и гибридных мультиоблачных решений, а также создатель концепции гиперконвергентной инфраструктуры (HCI). В рамках встречи участники смогли ознакомиться с современными технологиями, позволяющими упростить управление IТ-средой, повысить устойчивость сервисов и обеспечить готовность инфраструктуры к работе с облачными и AI-нагрузками.

С основным докладом «Innovate. Modernize. Run Better with Nutanix» выступил территориальный менеджер по работе с заказчиками Nutanix в Украине и странах СНГ Денис Лапач. В ходе презентации он рассказал о современных вызовах, с которыми сталкиваются IТ-директора и руководители отделов цифровой трансформации, включая рост сложности инфраструктуры, необходимость обеспечения отказоустойчивости, миграцию в гибридные облака и последствия изменений на рынке виртуализации.

Особое внимание было уделено преимуществам платформы Nutanix Cloud Infrastructure (NCI), которая объединяет вычислительные ресурсы, системы хранения данных, виртуализацию и сетевые сервисы в единую программно-определяемую платформу. Участники также познакомились с возможностями Nutanix Kubernetes Platform (NKP), сервисами управления базами данных Nutanix Database Service (NDB), системой унифицированного хранения данных Nutanix Unified Storage (NUS), а также инструментами автоматизированной миграции Nutanix Move, позволяющими переносить рабочие нагрузки на новую платформу практически без простоев.

Отдельный блок мероприятия был посвящен практическому опыту внедрения технологий Nutanix. С докладом «Технические преимущества NCI и NKP» выступил технический директор FOMİNOV CONSULTİNG Адиль Мамедов. В своем выступлении эксперт подробно рассмотрел архитектурные особенности платформы Nutanix Cloud Infrastructure и Nutanix Kubernetes Platform, уделив особое внимание вопросам построения отказоустойчивой инфраструктуры, автоматизации управления ресурсами и поддержки современных контейнеризированных приложений. Также были представлены реальные сценарии использования Kubernetes в корпоративных средах, подходы к упрощению эксплуатации ИТ-инфраструктуры и возможности интеграции облачно-нативных технологий в существующие корпоративные системы.

По словам Адиля Мамедова, современные компании все чаще сталкиваются с необходимостью одновременно поддерживать традиционные бизнес-приложения и новые цифровые сервисы, построенные на микросервисной архитектуре. В таких условиях особую важность приобретают платформы, способные обеспечить единое управление вычислительными ресурсами, хранением данных и контейнерными средами без усложнения инфраструктуры.

Завершилось мероприятие открытой дискуссией, в рамках которой участники смогли обсудить актуальные вопросы модернизации IТ-среды, стратегии миграции с существующих платформ виртуализации и перспективы внедрения гибридных облачных решений. После официальной части гости продолжили общение в неформальной обстановке за ужином и дегустацией вин и крепких напитков азербайджанского бренда Savalan.

Отметим, что компания FOMİNOV CONSULTİNG является одним из ведущих системных интеграторов региона и специализируется на реализации проектов в области информационной безопасности, облачных технологий, сетевой инфраструктуры и цифровой трансформации бизнеса. Сотрудничество с Nutanix позволяет компании предлагать заказчикам современные решения для построения гибких, масштабируемых и устойчивых IТ-платформ, отвечающих требованиям цифровой экономики.