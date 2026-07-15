Компания Lenovo выпустила на международном рынке моноблок ThinkCentre Neo 50a Gen 6 (AIO). Устройство позиционируется как более доступная альтернатива Apple iMac и работает на базе процессоров Intel Lunar Lake.

Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 6 выпускается в версиях с диагональю экрана 24 или 27 дюймов. Это стандартные IPS-панели с разрешением 1920 x 1080 пикселей, частотой обновления 100 Hz, пиковой яркостью 250 нит и цветовым охватом 99 % sRGB. Опционально доступна конфигурация с сенсорным экраном.

Моноблок доступен в конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra 5 226V или Core Ultra 7 256V (архитектура Lunar Lake). Обе оснащаются 16 Gb оперативной памяти стандарта DDR5 и SSD-накопителем PCIe Gen4 емкостью до 1 Tb. Порты: USB Type-C (10 Гбит/с), три USB Type-A, HDMI 2.1 (выход), HDMI 1.4 (вход), Ethernet и стандартный разъем для наушников. Список характеристик также включает 5 Мп веб-камеру, два микрофона, модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Цена Lenovo ThinkCentre Neo 50a Gen 6 на рынке США стартует с отметки $1058 за 24-дюймовую версию с накопителем на 256 Gb и от $1158 за 27-дюймовую версию с таким же объемом накопителя.