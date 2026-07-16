OnePlus Avropa və ABŞ bazarlarını tərk edir

OnePlus uzun müddətdir dolaşan şayiələri rəsmi şəkildə təsdiqləyib. Şirkət bundan sonra Şimali Amerika və Avropa bazarlarında yeni smartfon və digər məhsullarını təqdim etməyəcəyini açıqlayıb. Brend resurslarını digər regionlara yönəltməyi planlaşdırır.
OnePlus bildirib ki, bu qərar uzunmüddətli strategiyanın bir hissəsidir və ana şirkət OPPO ilə birlikdə qəbul edilib. Şirkətin sözlərinə görə, əsas məqsəd biznesin daha səmərəli inkişaf etdirilə biləcəyi bazarlara diqqət ayırmaqdır. OnePlus üçün əsas prioritet bazar isə Hindistan olaraq qalır və burada fəaliyyət əvvəlki qaydada davam edəcək.
Hazırkı OnePlus smartfon sahibləri üçün yaxın vaxtlarda heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Şirkət zəmanət xidmətinin, servis dəstəyinin və əvvəlcədən vəd edilən proqram yeniləmələrinin təqdim olunacağını təsdiqləyib. Bundan əlavə, bəzi cihazlar üçün dəstək müddətinin uzadılması da nəzərdən keçirilir, lakin bununla bağlı ətraflı məlumat hələ açıqlanmayıb.
OnePlus eyni zamanda daha bir mühüm dəyişikliyi təsdiqləyib. Gələcəkdə şirkətin bütün smartfonları tamamilə OxygenOS-dan ColorOS-a keçəcək. Hazırda bu əməliyyat sistemi dünya üzrə 740 milyondan çox OPPO cihazındaistifadə olunur. Avropa, Şimali Amerika və digər regionlardakı uyğun cihaz sahibləri isə ColorOS yeniləməsini quraşdırıb-quraşdırmamaq barədə özləri qərar verə biləcəklər.