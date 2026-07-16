Завершился второй этап конкурса по программированию «Azercell Cup – 2026», направленного на развитие у школьников интереса к цифровым технологиям и совершенствование их навыков в области программирования.

В полуфинале приняли участие 211 учащихся. В ходе соревнований автоматизированная система оценки проверила 2339 решений. По итогам конкурса 160 участников, набравших 200 и более баллов, вышли в финал конкурса. Заключительный этап состоится 26 сентября 2026 года в очном формате.

Конкурс «Azercell Cup», который проводится уже пятый год подряд, способствует развитию у учащихся 6–7 классов общеобразовательных школ навыков программирования, алгоритмического мышления и цифровых компетенций. Одной из ключевых задач конкурса также является выявление талантливых школьников и их дальнейшее вовлечение в программы подготовки к международным олимпиадам по информатике, искусственному интеллекту и кибербезопасности.