Microsoft AI xərclərini azaltmaq üçün OpenAI və Anthropic modellərini öz həlləri ilə əvəz edir

Microsoft süni intellekt sahəsində xərcləri optimallaşdırmaq məqsədilə bəzi məhsullarında OpenAI və Anthropic modellərini mərhələli şəkildə özünün hazırladığı MAI ailəsinə aid AI modelləri ilə əvəz etməyə başlayıb.
Məlumata görə, Excel və Word tətbiqlərində istifadəçilərin sorğularının bir hissəsi artıq Microsoft-un daxili neyron şəbəkələri tərəfindən emal edilir. Şirkət əvvəllər Microsoft 365 paketindəki bir çox funksiyanın OpenAI və Anthropic modellərinə əsaslandığını vurğulayırdı.
Bununla belə, Microsoft üçüncü tərəf AI həllərindən tamamilə imtina etməyi planlaşdırmır. Şirkət yalnız daxili modellərin eyni nəticəni daha aşağı xərclə təqdim edə bildiyi hallarda onlara üstünlük verməyə başlayıb.
Bu tendensiya təkcə Microsoft-la məhdudlaşmır. Böyük dil modellərinin işlədilməsi generativ süni intellekt xidmətləri təqdim edən şirkətlər üçün ən bahalı xərc maddələrindən biri olaraq qalır. Buna görə də Amazon, Uber, Meta və Accenture kimi iri şirkətlər də AI infrastrukturunun saxlanma xərclərini azaltmaq üçün oxşar strategiyalar həyata keçirirlər.
Bəzi şirkətlər isə yüksək xərclər səbəbindən Qərb modellərinə alternativ olaraq daha sərfəli Çin mənşəli AI modellərindən istifadə imkanlarını araşdırırlar. Lakin bu yanaşma təhlükəsizlik və məlumatların qorunması ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən hələ də mübahisəli hesab olunur.