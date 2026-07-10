Microsoft начал сокращать расходы на ИИ, заменяя модели OpenAI и Anthropic собственными разработками

Стремясь сократить расходы на искусственный интеллект, компания Microsoft начала постепенно заменять модели OpenAI и Anthropic собственными разработками в некоторых программных продуктах.

В Excel и Word часть запросов пользователей уже обрабатывается внутренними моделями семейства MAI. Ранее Microsoft подчеркивал, что значительная часть приложений пакета Office 365 предлагала интеграцию с моделями OpenAI и Anthropic. Полностью отказываться от сторонних решений компания пока не планирует, но теперь чаще использует собственные нейросети там, где это позволяет снизить затраты на обработку запросов.

Microsoft — не единственная компания, пересматривающая расходы на ИИ. Обработка запросов к крупным языковым моделям остается одной из самых дорогостоящих статей расходов для компаний, развивающих генеративный искусственный интеллект. Аналогичные решения принимают Amazon, Uber, Meta и Accenture, которые также стремятся снизить стоимость эксплуатации ИИ-сервисов после периода активного наращивания инвестиций.

Некоторые компании из-за ценового шока рассматривают использование более дешевых китайских моделей в качестве альтернативы западным разработкам, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу безопасности.