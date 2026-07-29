Caspian Technology Group и Cyble представили в Баку ИИ-платформу для проактивной киберзащиты

18 июля в Sea Breeze Marina Yacht Club компания Caspian Technology Group совместно с мировым лидером в области обеспечения кибербезопасности на основе ИИ-решений Cyble провела мероприятие Cyble Discovery Day, посвященное современным подходам к кибербезопасности, анализу киберугроз и применению искусственного интеллекта для защиты корпоративной инфраструктуры. Участниками встречи стали руководители и специалисты по информационной безопасности предприятий Азербайджана, а также представители государственных структур, разведывательных и оборонных организаций.

С приветственным словом к гостям обратился Deputy CEO Caspian Technology Group Джалал Садыхов, который подчеркнул важность сотрудничества с ведущими мировыми разработчиками решений в области кибербезопасности и отметил, что в условиях стремительного роста количества и сложности кибератак организациям необходимы интеллектуальные платформы, позволяющие не только реагировать на инциденты, но и предотвращать их на ранних стадиях.

Специальными гостями мероприятия стали представители Cyble Mandar Patil (Executive Vice President), Reshma Nair (Regional Channel Manager) и Sona T (Solutions Engineer). Они приняли участие в мероприятии как представители компании по кибербезопасности и выступили с докладами, посвященными развитию ИИ-ориентированных технологий в сфере кибербезопасности.

«Сегодня кибербезопасность — это уже не реагирование на инциденты после того, как они произошли. Это способность прогнозировать угрозы, определять их приоритетность и предотвращать их до того, как они окажут влияние на бизнес. В Cyble мы используем возможности искусственного интеллекта, чтобы преобразовывать данные о киберугрозах в практические решения, помогая командам информационной безопасности действовать быстрее, точнее и с большей уверенностью, опережая злоумышленников. Наше сотрудничество с Caspian Technology Group отражает общее стремление укреплять киберустойчивость организаций в Азербайджане и во всем регионе», — отметил в своем выступлении Мандар Патил, исполнительный вице-президент Cyble.

Основная часть программы была посвящена презентации платформы Cyble Vision — решения нового поколения, объединяющего инструменты Threat Intelligence, Attack Surface Management, мониторинга Dark Web, защиты бренда, управления уязвимостями и реагирования на инциденты в единой AI-платформе. Докладчики подробно рассказали о применении собственных интеллектуальных агентов Blaze AI, которые автоматизируют поиск угроз, анализируют огромные массивы данных и помогают службам информационной безопасности значительно сократить время обнаружения и устранения инцидентов.

Отдельное внимание было уделено возможностям платформы по мониторингу даркнета, выявлению утечек учетных данных, обнаружению фишинговых ресурсов, защите цифровых активов компании, анализу внешней поверхности атаки и управлению киберрисками. Участники мероприятия также познакомились с возможностями решения Cyble Hawk, предназначенного для государственных организаций и структур национальной безопасности, а также с системой Cyble Titan, обеспечивающей защиту конечных устройств.

В ходе выступлений эксперты Cyble рассказали о развитии компании, представили результаты исследований собственного аналитического центра CRIL и продемонстрировали возможности платформы, которая сегодня обслуживает сотни организаций по всему миру, анализируя десятки миллиардов веб-страниц, сотни миллиардов записей даркнета и десятки миллиардов индикаторов компрометации. Особый интерес аудитории вызвали технологии количественной оценки киберрисков, автоматизированного реагирования на угрозы и использования генеративного искусственного интеллекта для поддержки специалистов SOC.

После завершения официальной части участники продолжили общение в неформальной обстановке во время прогулки на яхте по Каспийскому морю и вечернего ужина, где смогли обсудить практические вопросы внедрения современных решений по защите цифровой инфраструктуры, обменяться опытом и установить новые деловые контакты.