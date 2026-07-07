Китай рассматривает возможность ограничения доступа к своим передовым ИИ-моделям из-за рубежа

Китайские власти провели переговоры с крупнейшими технологическими компаниями страны — Alibaba, ByteDance и стартапом Z.ai — о возможном ограничении доступа иностранных пользователей к наиболее продвинутым китайским ИИ-моделям, в том числе еще не выпущенным. Разработчики популярного чат-бота DeepSeek, судя по всему, не участвовали в обсуждениях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом консультаций.

Собеседники издания уточняют, что переговоры организовало министерство коммерции КНР. Как отмечает Reuters, ограничения могут затронуть не только закрытые коммерческие модели, но и решения с открытым исходным кодом, которые можно свободно скачать, запускать на собственном оборудовании и модифицировать. Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что новые правила будут распространяться только на будущие модели. По всей видимости, окончательное решение на ограничение доступа пока не принято.

Также сообщается, что китайские власти намерены ужесточить ответственность за утечку или кражу ИИ-технологий. Кроме того, обсуждаются дополнительные ограничения для инвесторов, желающих вкладывать средства в китайские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта.

Интерес Китая к подобным мерам усилился на фоне быстрого роста популярности китайских ИИ-разработок за пределами страны. Китай, как и США, с недавних пор считает передовые ИИ-технологии важнейшим национальным активом, требующим контроля. При этом, отмечает Reuters, решение ограничить доступ к своим моделям негативно отразится на всем рынке. Китайские модели пользуются популярностью во многих странах, так как не сильно уступают передовым американским и европейским разработкам, при этом они существенно дешевле. Кроме того, у многих из них открытый исходный код, что упрощает процесс их интеграции в различные системы и сервисы.