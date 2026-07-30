Huawei qatlanan ekranlı yeni noutbukunu və cəmi 798 qramlıq ultrabukunu anons etti

Huawei növbəti böyük təqdimatının tarixini açıqlayıb və nümayiş etdirəcəyi yeni cihazların ilk detallarını bölüşüb. 5 avqust tarixində keçiriləcək tədbirdə şirkət həm qatlanan ekranlı MateBook Fold PC (2026) modelini, həm də cəmi 798 qram çəkisi ilə seçilən MateBook Pro S ultrabukunu təqdim edəcək.
Tizer görüntülərində MateBook Fold PC (2026) qızılı rəngdə nümayiş olunub. Şəkildə M-Pencil stilusu da yer alsa da, onun standart komplektə daxil olub-olmayacağı hələlik açıqlanmayıb. Huawei yeni modelin əvvəlki nəsildən hansı fərqlərlə seçiləcəyini də hələ gizli saxlayır.
Təqdimatın digər yeniliyi olan MateBook Pro S isə ultra yüngül korpusu ilə diqqət çəkəcək. Noutbuk 798 qram çəkiyə malik olacaq və yay bənövşəyi, şəfəq sarısı, dumanlı bulud, məxməri ağ və qumlu qara olmaqla beş rəng seçimində satışa çıxacaq.
İnsayder məlumatlarına görə, Huawei tədbirdə bununla kifayətlənməyə bilər. Şirkətin Harmony Intelligent Mobility platformasında hazırlanan Enjoy G9 avtomobilini, eləcə də Era seriyasının flaqman minivenləri – V800 və V680 modellərini də təqdim edəcəyi gözlənilir.
Yeni məhsulların texniki xüsusiyyətləri və qiymətləri 5 avqust tarixində keçiriləcək rəsmi təqdimat zamanı açıqlanacaq.