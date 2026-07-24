Google Android tərtibatçılarını yeni nəsil qatlanan smartfonlara hazırlaşmağa çağırdı

Google yeni nəsil qatlanan smartfonların yayılması fonunda Android tətbiqlərinin hazırlanmasına dair tövsiyələrini yeniləyib. Şirkət tərtibatçıları Samsung Galaxy Z Fold8 kimi geniş daxili ekrana malik modellərə uyğunlaşmağa çağıraraq bildirib ki, köhnə interfeys yanaşmaları artıq kifayət etmir.
Google-un sözlərinə görə, müasir qatlanan smartfonlar üfüqi istiqamətdə daha geniş daxili ekranlarla təchiz olunur. Bu səbəbdən sabit ölçülü və dəyişməyən dizayna malik tətbiqlər belə cihazlarda düzgün görünməyə bilər. Şirkət proqramçılara ekranın ölçüsü və orientasiyası barədə əvvəlcədən fərziyyələr irəli sürməməyi tövsiyə edir.
Bunun əvəzinə adaptiv interfeyslərdən istifadə etmək məsləhət görülür. Belə interfeyslər tətbiqin istifadə etdiyi real ekran sahəsinə uyğun olaraq avtomatik yenidən qurulur. Bu yanaşma xüsusilə bölünmüş ekran və çoxpəncərəli iş rejimində daha rahat istifadə təcrübəsi təmin edir.
Google həmçinin qatlanan ekranların əsas xüsusiyyətlərindən biri olan bükülmə xətti və menteşənin nəzərə alınmasını tövsiyə edir. Xüsusi alətlər sayəsində tətbiqlər bu sahələri müəyyən edə və vacib düymələri, mətnləri və şəkilləri bükülmə hissəsinə yerləşdirməyə bilər. Bundan əlavə, cihaz açılıb-bağlanarkən tətbiqin vəziyyətinin saxlanılması istifadəçiyə işi yenidən başlamadan davam etdirməyə imkan verəcək.
Şirkət kamera ilə işləməyə dair tövsiyələri də yeniləyib. Xarici ekrandan daxili ekrana keçid zamanı görüntünün çevrilməsi və ya miqyaslanması ilə bağlı problemlərin qarşısını almaq üçün Google tərtibatçılara CameraX kitabxanasından istifadə etməyi məsləhət görür. Bu alət cihazın orientasiyasını və qatlanan ekranların xüsusiyyətlərini avtomatik nəzərə alaraq kameranın daha stabil işləməsini təmin edir.