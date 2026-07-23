Samsung Galaxy Z Fold8 və Galaxy Z Fold8 Ultra təqdim olundu

Samsung yeni nəsil qatlana bilən smartfonları Galaxy Z Fold8 və Galaxy Z Fold8 Ultra modellərini təqdim edib. Standart Galaxy Z Fold8 tamamilə yenilənmiş dizayna sahibdir, Galaxy Z Fold8 Ultra isə ötənilki Fold7 modelinin təkmilləşdirilmiş varisi kimi təqdim olunur.
Hər iki smartfonda yeni Flex Titanium texnologiyasından istifadə edilib. Titan elementlər sayəsində cihazlar daha nazik olub, eyni zamanda möhkəmlik qorunub. Yenilənmiş menteşə və titan konstruksiya ekranın qat izini də daha az görünən edir.
Galaxy Z Fold8 qatlanmış vəziyyətdə gündəlik istifadə üçün daha rahat formata malikdir. Xarici ekran 5,5 düym, daxili ekran isə 7,6 düym Dynamic AMOLED 2X paneldir. Hər iki ekran 120 Hz yenilənmə tezliyi və 3000 nit pik parlaqlıq təklif edir.
Smartfonun əsasını Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy prosessoru təşkil edir. O, 12 və ya 16 GB RAM, 256 GB, 512 GB və ya 1 TB yaddaş variantları ilə satışa çıxacaq. Arxa paneldə 50 MP əsas və 50 MP ultra genişbucaqlı kamera, ön hissədə isə iki 10 MP selfi kamerası yerləşir. Cihaz 8K/60 fps video çəkilişini dəstəkləyir.
Model 4800 mAh batareya, 45 Vt simli, 20 Vt simsiz və tərs simsiz enerji doldurma, IP48 suya davamlılıq, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G, eSIM, stereo dinamiklər və Android 17 əsaslı One UI 9 ilə təchiz olunub. 201 qram çəkisi ilə bu, Fold seriyasının ən yüngül modelidir.
Galaxy Z Fold8 qiymətləri:
- 12/256 GB — 1899 dollar
- 12/512 GB — 2099 dollar
- 16 GB/1 TB — 2499 dollar
Galaxy Z Fold8 Ultra isə əvvəlki Fold7 ilə müqayisədə bir sıra yeniliklər əldə edib. Smartfon Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy prosessoru, 50 MP ultra genişbucaqlı kamera, daha yüksək təsvir ölçülü daxili ekran (2504 × 2256 piksel) və 5000 mAh batareya ilə təchiz olunub. Bundan əlavə, daha effektiv soyutma sistemi və 45 Vt Dual DCIC sürətli şarj doldurma texnologiyası sayəsində batareyanı 30 dəqiqəyə 65%-ə qədər doldurmaq mümkündür.
Galaxy Z Fold8 Ultra qiymətləri:
- 12/256 GB — 2099 dollar
- 12/512 GB — 2299 dollar
- 16 GB/1 TB — 2699 dollar
Hər iki model üçün ön sifarişlər artıq başlayıb, satışlar isə 7 avqustdan etibarən start götürəcək.