BYD hədəfini açıqladı – şirkət ABŞ bazarı olmadan da Toyota-nı geridə qoymaq istəyir

Çinin elektromobil istehsalçısı BYD dünyanın ən böyük avtomobil istehsalçısına çevrilmək niyyətindədir. Şirkət hesab edir ki, bu məqsədə çatmaq üçün ABŞ bazarında fəaliyyət göstərməyə ehtiyac yoxdur.
Financial Times nəşrinin yazdığına görə, BYD Avropadakı fəaliyyətini genişləndirməyə hazırlaşarkən şirkətin beynəlxalq əməliyyatlar üzrə rəhbəri Stella Li bildirib ki, Toyota-nı geridə qoymaq planı satınalmalar hesabına deyil, təbii inkişaf və satışların artımı sayəsində reallaşacaq.
Onun sözlərinə görə, BYD-nin təsisçisi və baş icraçı direktoru Van Çuanfu qarşıya iddialı məqsəd qoyub. Şirkət yaxın beş il ərzində xarici bazarlardakı ekspansiyanı sürətləndirmək və sürətli enerji doldurma texnologiyalarını inkişaf etdirməklə dünyanın ən böyük avtomobil istehsalçısı olmağı planlaşdırır.
«Bu məqsədə çatmaq üçün ABŞ bazarına ehtiyacımız yoxdur», – deyə Stella Li Financial Times-a müsahibəsində bildirib.
Hazırda isə bazarda üstünlük hələ də Toyota-dadır. Yapon istehsalçısı ötən il 10,5 milyon avtomobil sataraq dünya lideri mövqeyini qoruyub. BYD isə eyni dövrdə 4,5 milyon avtomobil satıb.
Analitiklərin fikrincə, Toyota-nın üstünlüyünün əsas səbəblərindən biri ABŞ bazarındakı güclü mövqeyi və daxili yanma mühərrikli avtomobillərin yüksək satışlarıdır. BYD isə hazırda ABŞ-da kiçik avtomobillərini satışa çıxarmaq imkanına malik deyil və əsas diqqətini Avropa və digər beynəlxalq bazarlara yönəldir.