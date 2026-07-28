Рыночная капитализация Apple впервые превысила отметку в $5 трлн.

Сегодня, рыночная капитализация Apple на пике торгов превысила $5 трлн., а цена акций поднималась до $342,89 (рост на 1,8%).

Компания стала второй в истории, достигшей этой стоимости. Позднее котировки скорректировались, и капитализация снизилась примерно до $4,94 трлн. Вместе с тем Apple остается крупнейшей компанией фондового индекса S&P 500.

Первой компанией, преодолевшей отметку в $5 трлн. рыночной капитализации, стала Nvidia в октябре 2025 года. К середине мая 2026 года ее капитализация достигла $5,7 трлн. Однако за последние два месяца на фоне опасений инвесторов по поводу слишком высоких затрат на ИИ-инфраструктуру акции Nvidia просели, и капитализация сократилась примерно на $1 трлн.