Meta выпустила ИИ-модель Muse Image для генерации и редактирования изображений

Компания Meta выпустила модель искусственного интеллекта Muse Image для генерации и редактирования изображений. Это первая разработка, сформированного в прошлом году, подразделения Meta Superintelligence Labs. В настоящее время модель доступна только пользователям в США через приложение Meta AI, а также она интегрирована в Instagram и WhatsApp. Скоро она появится в Facebook и Facebook Messenger.

Модель стала новым членом семейства Muse, пришедшего на смену Llama. Главное отличие Muse Image от привычных генераторов состоит в том, что она не превращает промпт в картинку напрямую, а работает как агент. Muse Image подключается к большой языковой модели Muse Spark, «чтобы проанализировать ваш запрос, выполнить поиск в интернете и спланировать работу до генерации», — пояснил глава Superintelligence Labs Александр Ван (Alexandr Wang).

Одна из функций Muse Image — возможность использовать аккаунты Instagram как часть запроса для создания изображений. Такого рода редактирование и генерация смогут работать только с общедоступными материалами. При этом пользователи смогут контролировать, как другие используют их контент при работе с ИИ. По запросам доступно редактирование изображений, а также создание дизайна приглашений и открыток. Все созданные изображения получают невидимую метку Content Seal.

Еще одна функция — создание нового дизайна для объектов недвижимости на платформе Facebook Marketplace. Muse Image будет использоваться для 30 новых ИИ-эффектов при публикации в разделе Instagram Stories для пользователей в США. В будущем функция будет доступна и в других странах, а также в других разделах приложений Meta.