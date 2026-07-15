Apple yeni AI əsaslı Siri-ni hər kəs üçün istifadəyə verdi

Apple iOS 27 Public Beta versiyasını istifadəyə verərək tamamilə yenilənmiş AI əsaslı Siri-ni ilk dəfə geniş istifadəçi kütləsinə təqdim edib. İndiyədək yalnız tərtibatçılar üçün əlçatan olan yeni səsli köməkçi artıq hər kəs tərəfindən sınaqdan keçirilə bilər.
Şirkətin məlumatına görə, bu, Siri tarixində ən böyük yenilənmədir. Süni intellektlə gücləndirilən köməkçi artıq istifadəçinin icazəsi ilə e-poçtları, mesajları, şəkilləri və digər məlumatları analiz edə, ekranda göstərilən məzmunu anlaya və müasir AI çat-botları kimi suallara daha dolğun cavablar verə bilir.
Yeni Siri sistemə daha dərindən inteqrasiya olunub. Onu əvvəlki kimi «Hey Siri» əmri və ya yan düymə vasitəsilə çağırmaq mümkündür. Bundan əlavə, Dynamic Island üzərindən aşağı sürüşdürməklə və Spotlight axtarışı vasitəsilə də AI köməkçisinə müraciət etmək olur. İlk dəfə olaraq Siri ayrıca tətbiq şəklində də təqdim edilib.
Yenilənmiş köməkçi təkcə iPhone-larda deyil, iPad, Mac, Apple Watch, CarPlay, AirPods, Apple TV və Vision Procihazlarında da istifadəyə verilib.
Siri Apple Intelligence platforması və yeni Foundation Models süni intellekt modelləri əsasında işləyir. Hesablamaların böyük hissəsi birbaşa cihazda həyata keçirilir, daha mürəkkəb tapşırıqlar üçün isə Private Cloud Computetexnologiyasından istifadə olunur. Apple bildirir ki, bu yanaşma istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının şirkət tərəfindən saxlanılmamasını təmin edir.
İlk sınaqlarda yeni Siri şəkilləri daha dəqiq tapmaq, qrup mesajlarını xülasə etmək, mesajlardan təqvim hadisələri yaratmaq və kameranın qarşısındakı məhsullar haqqında məlumat vermək kimi funksiyalarda əvvəlki versiyadan xeyli uğurlu nəticələr göstərib. Bununla yanaşı, beta versiyada hələ də müəyyən xətalar müşahidə olunur.
Apple bildirir ki, iOS 27-nin yekun stabil versiyası bu ilin sentyabr ayında təqdim ediləcək. Public Beta isə yeni Siri-ni hər kəsin rəsmi buraxılışdan əvvəl sınaqdan keçirməsinə imkan yaradır.