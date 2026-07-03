Anthropic AI çipi hazırlamaq üçün Samsung ilə danışıqlara başladı

Süni intellekt sahəsinin aparıcı şirkətlərindən biri olan Anthropic öz xüsusi AI çipini hazırlamaq istiqamətində mühüm addım ata bilər. Məlumata görə, şirkət yeni prosessorun hazırlanması üçün Samsung ilə mümkün əməkdaşlıq variantlarını müzakirə edir.
Bu barədə The Information nəşri məlumat yayıb. Bildirilir ki, tərəflər arasında danışıqlar aparılsa da, Anthropic hələ çipin hansı məqsədlə istifadə ediləcəyinə, server infrastrukturunda necə inteqrasiya olunacağına və hansı performansa malik olacağına dair yekun qərar verməyib.
Anthropic bildirib ki, şirkətin hesablama strategiyasının əsasını hazırda Google, Amazon və Nvidia çiplərindən ibarət müxtəlif aparat infrastrukturu təşkil edir. Samsung ilə mümkün əməkdaşlıq barədə isə əlavə şərh verilməyib.
Son illər AI şirkətləri öz çiplərini hazırlamağa daha çox maraq göstərirlər. Bunun əsas səbəbi müəyyən hesablama tapşırıqları üçün optimallaşdırılmış avadanlıq yaratmaq və bazarda dominant mövqeyə malik Nvidia-dan asılılığı azaltmaq istəyidir.
Anthropic-in bu addımı əsas rəqibi OpenAI-nin son açıqlamasından sonra xüsusilə diqqət çəkir. Ötən həftə OpenAI Broadcom ilə birlikdə Jalapeño adlı xüsusi AI prosessorunu təqdim edib. Şirkətin iddiasına görə, yeni çip enerji səmərəliliyi baxımından rəqiblərini geridə qoyur və daha yüksək performans nümayiş etdirir.
Bu istiqamətdə Google və Amazon da uzun müddətdir öz xüsusi TPU prosessorlarını bulud xidmətlərində istifadə edirlər.
Samsung isə artıq AI sənayesinin əsas oyunçularından biri hesab olunur. Şirkət Nvidia üçün AI çiplərinin istehsalında mühüm tərəfdaşdır və eyni zamanda Cənubi Koreyada Nvidia ilə birlikdə yeni AI çip istehsalı müəssisəsi üzərində çalışır. Bundan başqa, Samsung-un çip istehsalı sahəsində Google ilə də mümkün əməkdaşlığı müzakirə etdiyi bildirilir.