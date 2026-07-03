Azercell способствует развитию цифровых навыков людей старшего поколения

ООО «Azercell Telecom» продолжает реализовывать инициативы в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности, направленные на поддержку различных групп общества. На этот раз компания организовала образовательную программу для членов и сотрудников Общественного объединения «Üçüncü Bahar».

Проект способствовал повышению социальной активности людей старшего поколения, расширению их возможностей для личностного развития и освоения современных знаний и навыков. Профессиональные тренеры Академии Azercell провели интерактивные занятия по эффективной коммуникации и цифровой безопасности. Особое внимание было уделено развитию практических навыков, позволяющих участникам увереннее пользоваться цифровыми технологиями и применять полученные знания в повседневной жизни и общественной деятельности.

Для сотрудников Общественного объединения «Üçüncü Bahar» также были организованы отдельные тренинги по эмоциональному интеллекту и деловому этикету, нацеленные на развитие профессиональных и коммуникативных навыков.

Отметим, что Общественное объединение «Üçüncü Bahar» — неправительственная организация, деятельность которой заключается в популяризации активного и здорового образа жизни среди людей старшего поколения, укреплении их социальной интеграции, а также создании возможностей для непрерывного обучения и личностного развития.

Azercell продолжит реализовывать проекты, направленные на развитие представителей различных возрастных и социальных групп, способствуя инклюзивному развитию общества.