Amazon приобрел Globalstar за $11,57 млрд. для конкуренции со Starlink и заключил соглашение с Apple

В начале этого месяца стало известно, что компания Amazon ведет переговоры о покупке оператора спутниковой связи Globalstar. Теперь объявлено, что стороны заключили сделку, которая оценивается в $11,57 млрд. Акционеры Globalstar смогут выбрать оплату в размере $90 за акцию наличными или в виде акций Amazon.

По условиям сделки, Amazon приобретет спутниковую инфраструктуру и лицензированные частоты Globalstar, что позволит обычным смартфонам подключаться к сети Amazon Leo (ранее известной как Project Kuiper) напрямую из космоса без использования наземных вышек. Закрытие сделки запланировано на 2027 год после одобрения регуляторов.

Amazon, благодаря поглощению Globalstar, сможет ускорить развитие собственной спутниковой инфраструктуры и усилить конкуренцию на рынке связи, где все активнее используются технологии прямого подключения устройств через спутники. Amazon становится полноценным конкурентом Starlink от SpaceX, так как компания получает частоты, на которых работают мобильные устройства. К 2029 году Amazon рассчитывает развернуть на низкой околоземной орбите около 3200 собственных спутников, причем половину она первоначально должна была ввести в эксплуатацию к июлю 2026 года. Сейчас Amazon располагает группировкой из более, чем 200 спутников и готовится начать предоставлять услуги доступа в интернет в этом году. Для сравнения, у Starlink более 9 млн. клиентов по всему миру.

Кроме того, Amazon заключил соглашение с компанией Apple. С 2024 года около 20% акций Globalstar принадлежат Apple, которая в обмен на $1,5 млрд. получила от оператора гарантии резервирования до 85% передающей способности своей сети под нужды своих клиентов. Пользователи устройств компании получили возможность отправлять экстренные текстовые сообщения через спутник даже в тех регионах планеты, где не ловится сигнал наземных сетей сотовой связи. В рамках соглашения сеть Amazon Leo обеспечит работу спутниковых функций (экстренная связь, передача геопозиции и сообщений) для текущих и будущих моделей iPhone и Apple Watch.