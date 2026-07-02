Call of Duty: Modern Warfare III, For the King II и CrossCode вошли в июльскую подборку PS Plus

Компания Sony объявила игры, которые подписчики стандартного тарифа PS Plus получат в июле. Как обычно, это три игры:

Call of Duty: Modern Warfare III (PS4, PS5) — шутер от первого лица, являющийся двадцатой основной частью серии. Игра является прямым сюжетным продолжением Modern Warfare II (2019) и предлагает завершение истории оперативников «ОТГ-141» против террориста Владимира Макарова.

For the King (PS4, PS5) – пошаговая RPG с элементами roguelike, разработанная студией IronOak Games. В ней игроки управляют отрядом героев, исследуя процедурно-генерируемый фэнтезийный мир, выполняя задания и участвуя в боях. Пройти игру можно одному или в кооперативе.

CrossCode (PS4, PS5) — 2D экшен-RPG в стиле ретро, разработанный студией Radical Fish Games. Проект сочетает 16-битную графику, динамичную боевую систему, глубокие головоломки и увлекательный научно-фантастический сюжет, действие которого разворачивается внутри футуристической MMO.

Раздача игр продлится с 7 июля по 3 августа. До 6 июля можно активировать июньскую подборку: кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide (PS5), симулятор выживания Grounded (PS4, PS5) и файтинг Nickelodeon All Star Brawl 2 (PS4, PS5).