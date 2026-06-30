WhatsApp запустил резервирование юзернеймов

Разработчики WhatsApp объявили о запуске юзернеймов в мессенджере. Имена пользователей формата @username тестировались уже давно, теперь компания в своем блоге официально представила обновление.

Опция позволит добавлять контакты и вести переписку без раскрытия номера телефона. Резервирование желаемых никнеймов начинается уже на этой неделе, а полноценная реализация этой возможности состоится до конца текущего года. Чтобы зарезервировать имя пользователя необходимо обновить приложение WhatsApp до последней версии и перейти в «Настройки» — «Аккаунт» — «Имя пользователя». Ник можно придумать самостоятельно или сгенерировать.

Во избежание массового создания фейковых аккаунтов мессенджер заранее забронировал никнеймы известных политиков и знаменитостей, сообщает глава отдела продуктов WhatsApp Алис Ньютон-Рекс (Alice Newton-Rex). Обычные граждане и организации получат возможность привязать к профилю свои существующие идентификаторы из Instagram и Facebook, исключая тем самым риск подмены личности. Также отмечается, что скрытие номера телефона будет работать исключительно для новых диалогов, тогда как текущие участники чатов сохранят доступ к прежним данным. В качестве дополнительной меры безопасности разработчики добавят дополнительный ключ имени пользователя (optional username key), который нужно будет сообщить другим пользователям для отправки сообщений. На первом этапе в качестве ключа можно указать четыре цифры.

Доступ к юзернеймам разворачивается постепенно для разных регионов в течение нескольких месяцев. Уведомление придет в WhatsApp.