Samsung Neuralink üçün beyin çiplərinin istehsalına başladı

Cənubi Koreya mətbuatının yaydığı məlumata görə, Samsung Electronics və Neuralink arasında əməkdaşlıq daha da genişlənib. Bildirilir ki, Samsung artıq təkcə Tesla avtomobilləri, AI serverləri və robotlar üçün deyil, həm də Neuralink-in gələcək nəsil beyin implantları üçün çiplər istehsal etməyə başlayıb.
Hankyung nəşrinin məlumatına əsasən, Samsung Foundry bölməsi Neuralink-in dördüncü nəsil beyin-kompüter interfeysi üçün nəzərdə tutulmuş yeni prosessorların hazırlanması üzərində işləyir.
Mənbələrin bildirdiyinə görə, yeni nəsil implantlar insan beyni ilə xarici elektron qurğular arasında daha stabil və sürətli məlumat mübadiləsini təmin etməlidir.
Layihə Samsung daxilində O1 kod adı ilə tanınır və şirkətin 4 nanometrlik müasir texnoloji prosesi əsasında hazırlanır. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə:
- Layihə üzərində iş 2025-ci ilin sonlarında başlayıb;
- İlk test nümunələri 2026-cı ilin may ayında istehsal olunub;
- Hazırda çiplər müxtəlif sınaq mərhələlərindən keçir.
Sənaye mənbələri bildirirlər ki, yeni çiplərin seriya versiyası 2027-ci ilin ilk yarısında hazır ola bilər. Əgər bütün texniki və klinik sınaqlar uğurla tamamlanarsa, kütləvi istehsalın 2027-ci ilin ikinci yarısında başlanması gözlənilir.
İlon Mask tərəfindən yaradılan Neuralink insan beyni ilə kompüterlər arasında birbaşa əlaqə yaratmağa imkan verən neyrointerfeyslər hazırlayır. Şirkətin uzunmüddətli məqsədləri arasında iflic xəstələrinin kompüterləri düşüncə vasitəsilə idarə etməsi, nitq qabiliyyətini itirmiş insanların ünsiyyət imkanlarının bərpası, eləcə də gələcəkdə insan və süni intellekt arasında daha sıx inteqrasiyanın təmin olunması yer alır.