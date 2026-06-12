Samsung ətrafında qalmaqal: şirkətin ofislərində axtarışlar aparılıb

Cənubi Koreyada hüquq-mühafizə orqanları Samsung Electronics şirkətinin bölmələrində axtarışlar keçirib. İstintaq robototexnika sahəsində fəaliyyət göstərən Rainbow Robotics şirkətinin alınması ilə bağlı mümkün insayder ticarəti faktlarını araşdırır.
Yerli KİV-lərin məlumatına görə, Seulun Cənub Dairə Prokurorluğunun əməkdaşları araşdırma çərçivəsində sənədlər və digər materiallar müsadirə ediblər. Müstəntiqlər Samsung-un Rainbow Robotics-i satın alma planları ilə bağlı məxfi məlumatların fond bazarında qanunsuz qazanc əldə etmək üçün istifadə olunub-olunmadığını müəyyənləşdirməyə çalışırlar.
İstintaqın versiyasına əsasən, Rainbow Robotics şirkətinin bəzi əməkdaşları Samsung-un gələcək satınalma planlarından əvvəlcədən xəbərdar olublar və bu məlumatlardan səhm əməliyyatlarında istifadə ediblər. Şübhəli əməliyyatların 2022–2024-cü illər arasında, yəni sövdələşmənin rəsmi elanından əvvəl həyata keçirildiyi iddia olunur.
Cinayət işi üzrə ümumilikdə 16 nəfərin adı keçir. Onların arasında Rainbow Robotics şirkətinin rəhbəri və maliyyə direktoru da var. İstintaq orqanlarının hesablamalarına görə, əldə edilmiş mümkün qanunsuz gəlirin həcmi 3-4 milyard von, yəni təxminən 1,9-2,6 milyon ABŞ dolları arasında dəyişə bilər.
Rainbow Robotics Cənubi Koreyanın ən perspektivli robototexnika şirkətlərindən biri hesab olunur. Şirkət sənaye və xidmət robotları, humanoid platformalar, müəssisələr üçün robot sistemləri, robot-baristalar, eləcə də həm sənaye, həm də müdafiə sahəsində istifadə oluna bilən dördayaqlı robotlar hazırlayır.
Hazırda Samsung Electronics araşdırma ilə bağlı rəsmi açıqlama verməyib. Heç bir şəxsə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülməyib və aparılan axtarışlar istintaq çərçivəsində əlavə sübutların toplanmasına xidmət edir.
Hadisənin nəticələri həm Samsung-un robototexnika sahəsindəki strategiyasına, həm də Cənubi Koreyanın texnologiya sektorunda korporativ idarəetmə məsələlərinə təsir göstərə biləcək mühüm proses kimi qiymətləndirilir.