Решения SİMA на Международном саммите по финансам и банковскому делу

ООО «AzInTelecom» приняло участие в Международном финансово-банковском саммите, прошедшем в Баку.

В рамках саммита, посвящённого теме глобальной финансовой интеграции тюркских государств, был организован стенд ООО «AzInTelecom». На стенде участникам была представлена информация о продуктах платформы цифровых решений SİMA, принадлежащей компании, и их преимуществах для финансового сектора.

Директор Коммерческого департамента AzInTelecom, Фаррух Фараджуллаев, представил вниманию участников презентацию «Влияние биометрии на современные цифровые решения в финтехе». В своём выступлении он подчеркнул ключевую роль биометрических технологий в улучшении пользовательского опыта и повышении безопасности финансовых операций. По его словам, системы распознавания лиц и другие решения биометрической идентификации становятся важным инструментом в борьбе с мошенничеством и организации дистанционного обслуживания в финансовых учреждениях.

Кроме того, на саммите обсуждались актуальные темы, включая кибербезопасность, зелёное финансирование, инвестиционные возможности и развитие человеческого капитала. Участие AzInTelecom было направлено на поддержку развития региональной финтех-экосистемы через демонстрацию инновационных решений и экспертного опыта компании.

Об AzInTelecom

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, с 2015 года специализируется на облачных решениях, цифровой идентификации и кибербезопасности. Компания является провайдером национальных проектов, включая «Правительственное облако» и платформу цифровых решений SİMA.