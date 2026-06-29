OpenAI GPT-5.6 modelini təqdim etdi: GPT-5.5-dən iki dəfə daha səmərəlidir

OpenAI cəmi iki ay əvvəl anons etdiyi GPT-5.5 modelinin ardından yeni nəsil GPT-5.6 ailəsini rəsmi olaraq elan edib. Yeni seriyaya müxtəlif istifadə ssenariləri üçün nəzərdə tutulmuş üç model daxildir: Sol, Terra və Luna.
Şirkət bu dəfə model adlandırma sistemini də dəyişib. Artıq rəqəm neyron şəbəkəsinin nəslini, Sol, Terra və Luna adları isə modelin imkan səviyyəsini ifadə edir. Sol ən güclü və funksional versiya hesab olunur, Terra gündəlik istifadə üçün universal həll kimi təqdim edilir, Luna isə daha sürətli cavablar və aşağı xərcli istifadə ssenariləri üçün hazırlanıb.
OpenAI bildirir ki, Terra performans baxımından GPT-5.5 səviyyəsində işləyir, lakin onun istifadəsi təxminən iki dəfə daha ucuz başa gəlir.
Yeni flaqman GPT-5.6 Sol modeli Max Reasoning adlı rejim əldə edib. Bu rejim mürəkkəb tapşırıqlar zamanı modelə daha uzun müddət analiz aparmağa imkan verir ki, nəticədə cavabların dəqiqliyi artır. Bundan əlavə, Ultra rejimi də təqdim olunub. Burada mürəkkəb sorğuların daha sürətli icrası üçün köməkçi sub-agentlərdən istifadə edilir.
Şirkətin məlumatına görə, GPT-5.6 proqramlaşdırma, biologiya və kibertəhlükəsizlik sahələrində əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksək nəticələr göstərir. Model həmçinin çoxmərhələli tapşırıqları əvvəlki nəsillə müqayisədə daha effektiv yerinə yetirir.
OpenAI təhlükəsizlik məsələlərinə də xüsusi diqqət ayırdığını vurğulayır. Şirkətin sözlərinə görə, GPT-5.6 ailəsi indiyədək hazırlanmış bütün OpenAI modelləri arasında ən inkişaf etmiş təhlükəsizlik mexanizmlərinə malikdir. Bunun üçün potensial təhlükəli sorğulara qarşı məhdudiyyətlər gücləndirilib, cavabların yaradılması zamanı əlavə yoxlama sistemləri tətbiq olunub və istifadəçi hesablarının aktivliyini analiz edən yeni mexanizmlər istifadəyə verilib.
Yeni modelin sınaqları və mümkün zəifliklərin aşkarlanması üçün OpenAI NVIDIA A100 sürətləndiricilərində 700 mindən çox GPU-saat hesablama resursu sərf edib.
ABŞ hökumətinin tələbinə əsasən, ilk mərhələdə yeni modellərə yalnız məhdud sayda tərəfdaş şirkətlər çıxış əldə edəcək. ChatGPT, Codex və API istifadəçiləri üçün qlobal istifadəyə verilməsi isə yaxın həftələrdə planlaşdırılır.
OpenAI eyni zamanda API vasitəsilə yeni modellərin qiymətlərini də açıqlayıb. GPT-5.6 Sol üçün 1 milyon giriş tokeninin emalı 5 dollar, çıxış tokenləri isə 30 dollar təşkil edir. Terra modelində bu göstəricilər müvafiq olaraq 2,5 və 15 dollar, Luna modelində isə 1 və 6 dollar səviyyəsində müəyyən edilib.