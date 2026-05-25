Rocket League перенесут на новый движок Unreal Engine 6

В мае 2025 года генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) сообщал, что игровой движок Unreal Engine 6 выйдет примерно через два с половиной года. Текущая версия Unreal Engine 5 не отличается высокой производительностью, что выражается в подтормаживаниях графики, которые можно наблюдать в крупных играх. Также известно, что в планах компании находится внедрение инструментария Fortnite в основу нового движка.

Теперь, в рамках турнира RLCS 2026, студия Psyonix неожиданно объявила, что Rocket League перенесут на Unreal Engine 6. Разработчики также представили короткий тизер обновления, где были продемонстрированы технические особенности новинки — реалистичная графика и высокодетализированные текстуры.

Ролик продолжительностью 35 секунд демонстрирует обновленное окружение и модели автомобилей, перемещающихся по карте. Разработчики сопроводили тизер слоганом: «Новая эра. Новый движок. Rocket League. Unreal Engine 6».

Многопользовательская гонка станет первым тайтлом на Unreal Engine 6. Сейчас игра работает на давно устаревшем движке Unreal Engine 3.