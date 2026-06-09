iPad-lər üçün böyük yeniləmə: iPadOS 27 təqdim olundu

Apple şirkəti iOS 27 ilə yanaşı planşetlər üçün nəzərdə tutulmuş yeni əməliyyat sistemi iPadOS 27-ni də rəsmi olaraq təqdim edib. Bu dəfə şirkət radikal dizayn dəyişikliklərindən imtina edərək performansın artırılmasına, interfeysin təkmilləşdirilməsinə və süni intellekt funksiyalarının genişləndirilməsinə üstünlük verib.
Daha müasir görünüş və fərdiləşdirmə imkanları
iPadOS 27-də istifadəçiləri iOS 27-də olduğu kimi yenilənmiş «Liquid Glass» («Maye Şüşə») üslubu qarşılayacaq. Sistem daha həcmli tətbiq ikonları və interfeys elementlərinin şəffaflıq səviyyəsini fərdiləşdirmək imkanı əldə edib.
İstifadəçilər şəffaflıq effektini öz zövqlərinə uyğun şəkildə dəyişə biləcəklər. Bununla belə, əməliyyat sisteminin ümumi dizaynı iPadOS 26 ilə müqayisədə ciddi dəyişikliklərə məruz qalmayıb.
Tətbiqlər 30% daha sürətli açılacaq
Apple bildirir ki, mərkəzi prosessorun işini optimallaşdıran yeni planlaşdırma sistemi sayəsində tətbiqlərin açılma sürəti 30%-ə qədər artıb.
Bundan əlavə:
- Faylların açılması və baxılması daha sürətli olacaq;
- Xarici yaddaş qurğularına məlumat ötürülməsi və kopyalanması əvvəlki versiya ilə müqayisədə 5 dəfəyə qədər sürətlənib;
- Sistem ümumilikdə daha axıcı və stabil işləyəcək.
Siri AI və yeni süni intellekt imkanları
iPadOS 27 iOS 27-də təqdim olunan bütün əsas süni intellekt funksiyalarını da özündə birləşdirir.
Yeni Siri AI artıq daha ağıllı işləyir və:
- Tətbiqlər daxilində məlumat axtara bilir;
- Müxtəlif proqramlarla qarşılıqlı əlaqə qurur;
- İstifadəçinin sorğularını daha yaxşı başa düşür;
- Cihazlar arasında söhbət tarixçəsini sinxronlaşdırır.
Bundan əlavə, sistem aşağıdakı yenilikləri də əldə edib:
- Süni intellektlə təkmilləşdirilmiş Foto redaktoru;
- Şəkil generasiyası alətləri;
- Yenilənmiş Apple Maps xəritələri;
- Genişləndirilmiş valideyn nəzarəti funksiyaları;
- Təhlükəsizlik və məxfilik üzrə yeni imkanlar.
iPadOS 27-ni hansı cihazlar alacaq?
Developer beta versiyası artıq istifadəyə verilib. İctimai beta versiyasının isə gələn ay yayımlanacağı gözlənilir.
Apple aşağıdakı iPad modellərinin iPadOS 27 yeniləməsini alacağını təsdiqləyib:
- iPad Pro (M4 və daha yeni modellər)
- iPad Pro 12.9 (4-cü nəsil və daha yeni)
- iPad Pro 11 (2-ci nəsil və daha yeni)
- iPad Air 13 (M2 və daha yeni)
- iPad Air 11 (M2 və daha yeni)
- iPad Air (4-cü nəsil və daha yeni)
- iPad (9-cu nəsil və daha yeni)
- iPad mini (6-cı nəsil və daha yeni)