Hyundai və Kia avtomobil salonunu dezinfeksiya edən dünyada ilk sistemi təqdim etdi

Hyundai və Kia avtomobil salonunda gigiyenanı yeni səviyyəyə qaldıran Plasma Care UVC texnologiyasını təqdim edib. Bu, salonun təmizliyini qorumaq üçün hazırlanmış və dünyada ilk hesab olunan inteqrasiya olunmuş dezinfeksiya sistemidir. Yenilik real şəraitdə Kia PV5 elektrik miniveni üzərində uğurla sınaqdan keçirilib.
Plasma Care UVC təhlükəsiz ultrabənövşəyi (UV-C) şüalardan istifadə edərək salonu zərərli mikroorqanizmlərdən təmizləyir, eyni zamanda xoşagəlməz qoxuları da azaldır. Şirkətlərin bildirdiyinə görə, sistem insan sağlamlığı üçün tam təhlükəsizdir. Ənənəvi UV lampalar dəri və gözlərə zərər verə bildiyi halda, yeni texnologiya xüsusi plazma lampası əsasında 200–230 nm dalğa uzunluğundan istifadə edir.
Hyundai bildirir ki, bu diapazon bakteriya və virusların effektiv şəkildə məhv edilməsi üçün kifayət qədər güclüdür, lakin insan dərisinin üst qatından keçmir. Beləliklə, sistem səthdəki zərərli mikroorqanizmləri aradan qaldırır, istifadəçilər üçün isə təhlükə yaratmır.
Sınaqlar zamanı 40 dəqiqəlik dezinfeksiya prosesindən sonra E. coli bakteriyalarının 99,9%-nin məhv edildiyi təsdiqlənib.
Bu texnologiya xüsusilə məktəb avtobusları, təcili tibbi yardım avtomobilləri, taksilər və karşerinq xidmətlərində böyük əhəmiyyət daşıya bilər. Gün ərzində yüzlərlə sərnişinin istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələrində salonun avtomatik dezinfeksiyası həm gigiyena, həm də təhlükəsizlik baxımından mühüm üstünlük vəd edir.