BYD представил премиальный электроседан Denza Z9S с запасом хода до 920 км

Компания BYD представила в Китае премиальный электрический седан Denza Z9S, который позиционируется как спортивная модификация с укороченной колесной базой. Автомобиль входит в линейку бренда Denza наряду с моделями Z9 и Z9 GT. На дебютных изображениях машина представлена в новом цвете Dawn Purple.

Дизайн Denza Z9S выполнен в привычном стиле линейки Z9, но более узкие верхние блоки передней оптики снабжены тонкими двойными светодиодными полосками. Фары ближнего и дальнего света расположены по двум сторонам бампера с двухсекционным спойлером. Длина машины составляет 5090 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1490 мм, колесная база — 3025 мм. По сравнению с моделью Denza Z9 новинка короче на 145 мм, что отчасти влияет на массу кузова и динамические характеристики. Диаметр колес — 20 дюймов.

BYD Denza Z9S выйдет в двух вариантах: с одним электромотором (мощностью 429 или 496 л. с. в зависимости от модификации), установленным на задней оси, и в полноприводном исполнении с тремя электродвигателями (суммарная мощность достигает 1210 л. с). Все версии комплектуются аккумулятором емкостью 102,3 кВтч с расчетным запасом хода до 920 километров по циклу CLTC. Это один из самых высоких показателей среди современных серийных электромобилей.

В салоне предусмотрено новое поколение мультимедийной системы AI Intelligent Cockpit. По словам производителя, она использует искусственный интеллект и способна не только распознавать голосовые команды, но и понимать намерения водителя, предлагая более естественное взаимодействие с автомобилем.

BYD Denza Z9S поступит в продажу в Китае уже в этом году, ближе к старту продаж будут обнародованы недостающие подробности и цены. Актуальный седан Denza Z9 стоит в Китае 49 400—61 200 долларов. Кроме того, известно, что электроседан будет представлен и на глобальном рынке, BYD активно продвигает бренд Denza на международной арене. Но модель не планируется к поставкам на рынок США в связи с действующими федеральными ограничениями.