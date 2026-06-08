Gears of War: E-Day получила дату релиза

На презентации Xbox Games Showcase 2026 студия The Coalition показала трейлер Gears of War: E-Day — новой части и приквел культовой серии шутеров от третьего лица ⁠Gears of War. Также была объявлена дата релиза – игра выйдет 6 октября только на ПК и Xbox Series X|S. На PlayStation 5 она, вопреки ожиданиям, не появится.

Сюжет игры возвращает игроков за 14 лет до событий первой части. История посвящена тому, как главные герои, молодые Маркус Феникс и Доминик Сантьяго, впервые сталкиваются с «Днем Разлома» (Emergence Day, или День Е). В этот день из-под земли планеты Сера внезапно вырвалась враждебная Орда Саранчи, устроив беспрецедентный планетарный геноцид.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Авторы обещают, что это будет самая детализированная часть серии — как по графике, так и по игровому миру. Игру создают полностью с нуля на Unreal Engine 5. В боевой системе сделают упор на вертикальность — персонажи должны активно двигаться по полю боя, а не постоянно сидеть за укрытиями. Герои смогут скользить и прыгать, а укрытиям наносятся реалистичные повреждения. Помимо одиночной и кооперативной сюжетной кампании, в приквеле будет соревновательный мультиплеер, а также PvE-режимы. Кроме того, игру оптимизируют для портативных устройств Steam Deck, Xbox Ally X и Xbox Ally.

Стоимость базового издания Gears of War: E-Day составила $70, издание Premium Edition с пятью днями предварительного доступа — за $100.