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9 июня, 2026
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AzInTelecom на IV Национальном форуме по кибербезопасности

ООО “AzInTelecom”, одна из компаний AZCON Holding, приняло участие в IV Национальном форуме по кибербезопасности.

Форум объединил представителей государственного и частного секторов, экспертов в области кибербезопасности и представителей технологических компаний для обсуждения развития национальной экосистемы кибербезопасности и актуальных вопросов защиты критически важной информации.

На мероприятии компания “AzInTelecom” была представлена корпоративным стендом, где участники ознакомились с цифровыми решениями и услугами в деталях.

В рамках панельных дискуссий руководитель отдела кибербезопасности “AzInTelecom” Эльшан Исмаилов выступил с презентацией на тему “Кибервызовы в условиях цифровой трансформации”. В ходе выступления он рассказал о прямом влиянии стремительного развития технологий искусственного интеллекта на сферу кибербезопасности. Кроме того, участникам была представлена информация о суперкомпьютерной инфраструктуре, созданной AzInTelecom, а также о деятельности Центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (SOC), который функционирует в режиме 24/7.

Основной целью участия “AzInTelecom” в мероприятии было представить направления деятельности компании в области цифровой трансформации и кибербезопасности, а также обсудить потенциальные направления сотрудничества.

О компании:

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, специализируется на облачных решениях, цифровой идентификации и кибербезопасности. Компания функционирует с 2015 года и является провайдером таких национальных проектов, как «Государственное облако» (Government Cloud) и платформа цифровых решений SİMA.

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