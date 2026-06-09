Apple Siri-ni tamamilə yenilədi

Apple tarixinin ən böyük Siri yenilənməsini təqdim edib. Şirkət rəsmi olaraq süni intellektlə işləyən yeni nəsil Siri AI köməkçisini nümayiş etdirib. Apple Intelligence texnologiyaları üzərində qurulan sistem artıq sadəcə səsli köməkçi deyil, istifadəçini anlayan, məlumatları analiz edən və müxtəlif tətbiqlər arasında mürəkkəb tapşırıqları yerinə yetirən tam funksional AI assistentə çevrilib.
Siri artıq şəxsi məlumatlarınızı anlayır
Yeni Siri AI istifadəçinin icazəsi ilə mesajlar, elektron məktublar, qeydlər, fotolar və digər məlumat mənbələrində axtarış apara bilir.
Məsələn, istifadəçi:
- Dostunun mesajda tövsiyə etdiyi restoranı tapmağı;
- Köhnə məktubdan rezervasiya nömrəsini göstərməyi;
- Müəyyən səfər zamanı çəkilmiş fotoları axtarmağı Siri-dən xahiş edə bilər.
Bundan əlavə, Siri artıq bir neçə tətbiq arasında eyni anda işləyərək məktublar yarada, şəkilləri redaktə edə və müxtəlif məzmunları idarə edə bilir.
Siri ekranı «görməyi» öyrəndi
Apple-ın ən maraqlı yeniliklərindən biri Siri-nin ekran məzmununu başa düşə bilməsidir.
Məsələn, istifadəçi şam yeməyinə dəvət mesajı oxuyursa, Siri:
- Yemək ideyaları təklif edə;
- Resept tapa;
- Onu avtomatik olaraq qeydlərə əlavə edə bilər.
Sistem həmçinin internetdən aktual məlumatlar əldə edir və adi çat-botlardan fərqli olaraq dialoqu davam etdirərək əlavə suallar verə bilir.
Siri üçün ayrıca tətbiq yaradılıb
İlk dəfə olaraq Siri ayrıca tətbiq şəklində təqdim olunur.
Bütün söhbətlər iCloud vasitəsilə sinxronlaşdırılacaq və istifadəçilər dialoqa bir cihazda başlayıb digər cihazda davam edə biləcəklər.
Yeni Siri aşağıdakı cihazlarda vahid şəkildə işləyəcək:
- iPhone
- iPad
- Mac
- Apple Watch
- Apple Vision Pro
Səs tanıma sistemi də yenilənib
Apple diktə funksiyasını da əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirib.
Yeni sistem:
- Nitqi daha dəqiq tanıyır;
- Durğu işarələrini avtomatik əlavə edir;
- Mətni formatlaşdırır;
- İstifadəçinin danışıq xüsusiyyətlərinə uyğunlaşır.
Bundan əlavə, Siri-nin səsini daha detallı şəkildə fərdiləşdirmək mümkün olacaq.
Kamera vasitəsilə real dünyanı analiz edir
Visual Intelligence texnologiyası da yeni səviyyəyə yüksəlib.
iPhone-da Siri artıq birbaşa kamera tətbiqinə inteqrasiya olunub və real obyektləri analiz edə bilir.
Məsələn, sistem:
- Yeməyi tanıyır;
- Kalori miqdarını hesablayır;
- Hesabı dostlar arasında bölməyə kömək edir.
iPad və Mac cihazlarında Siri ekran məzmununu analiz edə bilir. Apple Vision Pro-da isə həm interfeys elementlərini, həm də istifadəçinin ətrafındakı real obyektləri tanıyır.
Mətnləri yazır və redaktə edir
Yeni Siri AI artıq mətnlərlə də peşəkar səviyyədə işləyir.
Sistem:
- Məktub və mesaj qaralamaları yaradır;
- Mövcud mətnləri redaktə edir;
- Qrammatik və üslub səhvlərini düzəldir.
«Mail» və «Messages» tətbiqlərində Siri hətta konkret həmsöhbətlə yazışma üslubunu öyrənərək cavabların tonunu və formatını uyğunlaşdırır.
Məxfilik Apple üçün prioritet olaraq qalır
Apple bildirir ki, Siri AI həm cihaz daxilindəki hesablama gücündən, həm də qorunan bulud serverlərindən istifadə edir.
Şirkətin sözlərinə görə, bulud üzərindən emal olunan sorğular zamanı istifadəçilərin şəxsi məlumatları saxlanılmır və hətta Apple əməkdaşları üçün də əlçatan olmur.
Hansı cihazlar dəstəklənəcək?
Siri AI aşağıdakı əməliyyat sistemlərinin tərkib hissəsi olacaq:
- iOS 27
- iPadOS 27
- macOS 27
- watchOS 27
- visionOS 27
Yeni köməkçi yalnız Apple Intelligence dəstəyi olan cihazlarda işləyəcək. Dəstəklənən modellər sırasında iPhone 15 Pro və ondan sonrakı modellər yer alır. Standart iPhone 15 isə bu siyahıya daxil edilməyib.
Beta testlər bu ilin sonlarında başlayacaq. İlkin mərhələdə yalnız ingilis dili dəstəklənəcək. Avropa Birliyində isə xidmət süni intellektlə bağlı tənzimləyici məhdudiyyətlər səbəbindən daha gec istifadəyə veriləcək.