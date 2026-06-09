Apple macOS 27 Golden Gate-i təqdim etdi: Intel dövrü başa çatır

Apple yeni əməliyyat sistemi macOS 27 Golden Gate-i rəsmi olaraq təqdim edib. San-Fransisko körfəzinin məşhur Golden Gate körpüsünün şərəfinə adlandırılan yeni sistem süni intellekt imkanlarına, məhsuldarlığın artırılmasına və istifadə rahatlığına yönəlmiş yeniliklərlə gəlir. Bununla yanaşı, macOS 27 Apple tarixində mühüm bir mərhələni də qeyd edir — Intel prosessorlu Mac kompüterlərinə dəstəyin tam dayandırılması.
Apple Silicon erası tam gücü ilə davam edir
Apple açıqlayıb ki, macOS 27 yalnız Apple Silicon çipləri ilə təchiz olunmuş Mac kompüterlərində işləyəcək. Buraya 2020-ci ildə təqdim olunan ilk M1 prosessorlu MacBook Air və Mac mini modelləri də daxildir.
Beləliklə, Intel prosessorlu Mac cihazları artıq yeni macOS yeniləmələrini almayacaq və Apple rəsmi olaraq öz prosessorlarına keçid prosesini tamamlamış olacaq.
İnterfeys daha çevik və vahid görünəcək
Yeni əməliyyat sistemində istifadəçilər «Liquid Glass» dizayn elementlərinin şəffaflıq səviyyəsini öz istəklərinə uyğun tənzimləyə biləcəklər.
Bundan əlavə, Apple bütün tətbiqlər üçün vahid dizayn standartı tətbiq edib. Artıq həm sistem proqramlarında, həm də üçüncü tərəf tətbiqlərində pəncərə küncləri eyni radiusda yuvarlaqlaşdırılacaq və bu da macOS-un daha harmonik görünməsini təmin edəcək.
Ultra geniş monitorlar üçün yeni imkanlar
macOS 27 ultra geniş formatlı monitorlardan istifadə edənlər üçün də mühüm yeniliklər gətirir.
Apple bildirir ki, yeni sistem yüksək təsvir ölçülərini və yüksək yenilənmə tezliklərini daha effektiv şəkildə dəstəkləyəcək. Məsələn, bəzi ultra geniş ekranlarda artıq 5K təsvir ölçüsü və 120 Hz yenilənmə tezliyindən istifadə etmək mümkün olacaq.
Spotlight və Siri AI daha ağıllı olur
Apple məşhur Spotlight axtarış sistemini də ciddi şəkildə təkmilləşdirib.
Yeni Spotlight:
- Tətbiqlərin daxilində daha çox məlumat tapa bilir;
- Sorğunun xarakterindən asılı olaraq avtomatik şəkildə Siri AI-a keçid edir;
- İstifadəçinin seçdiyi mətn, şəkil və ya ekran hissəsi barədə suallara cavab verir.
İndi istifadəçi sadəcə ekranın istənilən hissəsini seçərək Siri-yə həmin məzmun haqqında sual verə biləcək.
Safari artıq dəyişiklikləri sizin yerinizə izləyəcək
Safari brauzeri də faydalı yeniliklər əldə edib.
Yeni funksiyalar arasında mövzu baxımından əlaqəli tabların avtomatik qruplaşdırılması və «məni xəbərdar et» funksiyası vasitəsilə veb-səhifələrin izlənməsi yer alır.
Məsələn, istifadəçi hər hansı məhsulun stokda olub-olmadığını və ya müəyyən məlumatın dəyişib-dəyişmədiyini izləməyi Safari-yə tapşıra bilər. Brauzer dəyişiklik baş verən kimi bildiriş göndərəcək.
Buraxılış tarixi
Apple macOS 27 Golden Gate-in stabil versiyasını bu ilin payızında təqdim edəcək. Yeniləmə yalnız Apple Silicon platformalı Mac kompüterləri üçün əlçatan olacaq.