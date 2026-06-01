6 опасностей, которые подстерегают детей в интернете, и как от них защититься — советы родителям от «Лаборатории Касперского»

1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей — дата, призванная напомнить о важности их безопасности и благополучия. Сегодня заботиться о детях приходится не только в офлайн-среде, но и в цифровом пространстве, где они проводят всё больше времени. Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказали, с какими рисками могут столкнуться дети в онлайне, как родители могут помочь им сформировать правильные цифровые привычки.

Современные дети активно используют интернет для общения, игр, просмотра видео и обучения. Однако вместе с возможностями онлайн-среда несёт и ряд опасностей:

Фишинг и онлайн-мошенничество. Дети часто становятся жертвами из-за недостаточного опыта распознавания мошеннических схем и доверия к заманчивым предложениям. Бесплатные бонусы или внутриигровая валюта в онлайн-играх, «взломы» пиратских игр, несуществующий розыгрыш приза от любимого блогера, фейковые сообщения от имени сотрудников школы — всё это может привести к утечке личных данных ребёнка, компрометации данных банковских карт родителей или краже конфиденциальной информации через установку вредоносного ПО на смартфон или компьютер.

Совет. Рассказывайте о разных видах фишинга и мошенничества объясняйте, какой информацией нельзя делиться на непроверенных сайтах и в разговорах с неизвестными.

Общение с незнакомцами. Оно может приводить к онлайн-грумингу (установлению доверительных отношений с детьми), а в результате — к шантажу, требованию личных материалов или организации небезопасной встречи в реальной жизни.

Совет. Обсуждайте с ребёнком правила поведения в интернете. Объясните, какую личную информацию нельзя публиковать в интернете и чем может обернуться общение с незнакомцами. Также контролируйте настройки приватности, следите, чтобы ребёнок закрывал свои личные данные в социальных сетях и приложениях.

Вредоносный контент. Любые материалы, не предназначенные для детей (сцены насилия, употребления запрещённых веществ, радикальные сообщества, нецензурная лексика) оказывают негативное влияние на психику ребёнка.

Совет. Если дети только начинают пользоваться цифровыми устройствами, установите на все эти устройства программу родительского контроля, например Kaspersky Safe Kids. Она помогает ограничить доступ к нежелательному контенту. Но прежде, чем устанавливать такое решение, обязательно объясните ребёнку, для чего вы это делаете.

Кибербуллинг. Травля в цифровой среде может нанести серьёзный ущерб психическому здоровью ребёнка: вызвать снижение самооценки, тревожность, депрессию.

Совет. Интересуйтесь, какие сайты посещает ребёнок, с кем он общается. Создавайте и поддерживайте доверительные отношения с ним — чтобы он мог без страха рассказать вам о случаях кибербуллинга и обратиться за помощью.

Вовлечение в противоправные действия— ситуации, когда злоумышленники через интернет-знакомства, обман или манипуляцию пытаются организовать встречу в реальной жизни, вовлечь ребёнка в незаконные финансовые схемы (например, «лёгкий заработок», помощь с финансовыми операциями), опасные челленджи.

Совет. Учите ребёнка не соглашаться на личные встречи с интернет‑знакомыми без вашего ведома, не участвовать в сомнительных «заработках» и челленджах, а при любых подозрительных предложениях сразу сообщать вам — для этого важно создавать в семье атмосферу взаимного интереса и поддержки.

Зависимость от гаджетов. Чрезмерное увлечение гаджетами может привести к снижению физической активности и проблемам со здоровьем.

Совет. Подавайте личный пример. Демонстрируйте ответственное поведение в интернете и соблюдение цифровой гигиены.

Эксперты «Лаборатории Касперского» напоминают: формирование навыков безопасного поведения в интернете — это процесс, который требует внимания и участия родителей. Регулярное общение с ребёнком и своевременное объяснение возможных рисков помогают снизить вероятность столкновения с киберугрозами.